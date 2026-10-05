Se realizó una nueva edición de la feria del libro en El Hoyo



Organizada por la escuela N°734, la edición número 35 de la feria se realizó este viernes y contó con la participación de más de 300 personas durante la jornada, quienes pudieron disfrutar de un espacio pensado para la difusion del arte, la cultura y el conocimiento.

La propuesta contó con varias actividades destacadas como presentaciones de libros, lecturas en voz alta, proyecciones y danzas folkloricas. También se pudo disfrutar de la presencia de más de 20 puestos de diferentes escuelas, institutos, áreas de provincia como educación y cultura, bibliotecas, editoriales y organizaciones sociales. La banda de música tropical «Sur andino» se encargó de agregarle ritmo a la jornada.

Durante el acto de apertura, el intendente Cesar Salamín destacó la importancia del poder de la lectura y de seguir apoyando el crecimiento de la feria. Además agregó: «Es importante seguir este camino, revalorizar la lectura, los libros, y la historia argentina».