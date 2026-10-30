Se realizó una nueva capacitación en manipulación de alimentos en El Hoyo

Con el objetivo de seguir promoviendo mejores condiciones de seguridad en hogares y comercios de la localidad, se llevó cabo un nuevo curso de seguridad e higiene para la producción y manipulación de alimentos.

La propuesta contó con 21 participantes, quiénes abordaron distintos módulos teóricos como alimentos seguros, claves de inocuidad, plagas y enfermedades transmitidas por alimentos.

Quiénes completaron la capacitación obtendrán el carnet nacional de manipulador/a de alimentos, con una vigencia de 3 años. Esto les permitirá desempeñarse en emprendimientos gastronómicos, ampliando sus oportunidades laborales. Las personas que necesitaban renovar el carnet pudieron asistir solamente al exámen final.

Es importante señalar que el curso está destinado exclusivamente a vecinos de El Hoyo y que quiénes se inscribieron pero no pudieron asistir no podrán realizar la capacitación el mes próximo.

El taller se dictó en el auditorio de la Casa de la Cultura, a cargo de la Subsecretaría de Salud Ambiental de la Provincia del Chubut, Delegación Oeste, con el biólogo Fabián Árgel y el médico veterinario Juan Labandibar.