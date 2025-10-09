Se realizó una jornada de limpieza de residuos vegetales en Los Cauquenes

En el Marco del Programa El Futuro es en tu barrio, se llevaron a cabo tareas de poda, corte, chipeo y limpieza general sobre la zona del Boulevard Los Sauces, hasta el final de la traza vial del barrio Los Cauquenes, con el objetivo de continuar trabajando en prevención de emergencias ígneas y embellecer los distintos barrios y parajes de El Hoyo.

La jornada se desarrolló en conjunto con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Junta Vecinal Los Cauquenes, que invitó a los vecinos a participar activamente del trabajo en forma comunitaria.

Hubo un móvil con agua que aportó la Brigada de Incendios para que el trabajo se haga con monitoreo especializado, parámetros de seguridad, extinguir los fogones al finalizar las tareas y evitar que queden cúmulos de residuos combustible en zonas de interfase próximas a viviendas.

Celeste Kreiber, integrante de la comisión de la Junta Vecinal expresó: «Esta es una comisión nueva, y necesitábamos darle prioridad a las funciones del barrio. Esta iniciativa en particular fue por el tema de los posibles incendios que pueden afectar esta zona y la proximidad a diferentes barrios.» explicó.

«En una primera etapa, trabajamos con Camuzzi por unos caños que estaban expuestos y después nos comunicamos con la gente del municipio y protección civil para poder llevar adelante una campaña de mejorar la zona, la limpieza y la seguridad.», contó la vecina.

El coordinador de Protección Civil municipal, Alejandro Tello, manifestó: «Les recordamos a los vecinos que son los últimos días de quema habilitada, aquellos que tengan vegetación podada acumulada deben sacar el permiso en la brigada y reducir los residuos para trabajar en prevención de incendios», recordó el funcionario.

«Seguimos trabajando articuladamente con las juntas vecinales y las brigadas de incendios. De esta manera se trabaja con eficiencia, atendiendo a las medidas de seguridad obligatorias que estas tareas exigen», explicó.