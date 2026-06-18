Se realizó una charla sobre violencia de género en la escuela 734

En el marco del día del Ni Una Menos, se realizó una charla abierta para los estudiantes de la escuela secundaria 734 con el objetivo de fortalecer la concientización debatir y reflexionar respecto a situaciones de violencia de género.

La charla, realizada en el SUM de la escuela, contó con la presencia de alrededor de 100 estudiantes de los cursos de 4to, 5to y 6to año y fue moderada por personal del área de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de El Hoyo, quienes también respondieron preguntas.

La propuesta se sumó a la charla abierta realizada el viernes pasado en el auditorio de la Casa de la Cultura de El Hoyo, y que contó con la presencia de la Comisaría de la Mujer de El Hoyo.

El movimiento NI UNA MENOS surgió en Argentina a partir de la primera marcha histórica realizada el 3 de junio de 2015, y propuesta por un colectivo de mujeres de diferentes ámbitos profesionales y de la sociedad en conjunto, a razón de los reiterados casos de femicidios que se venían registrando hasta la fecha, y en particular, el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada, asesinada por su novio en Santa Fe.

Ante cualquier caso de violencia de género comunicate con el área de la Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad de El Hoyo al 294 4714931. Ó a la Comisaría de la Mujer al 294 4382565.