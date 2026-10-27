Se realizó una capacitación sobre trámites y licencias de transporte en El Hoyo



La iniciativa tuvo como fin alcanzar a los transportistas y a los agentes de tránsito locales los procedimientos de habilitación en materia de transporte, tanto de pasajeros como de cargas.

Se explicó la importancia de cuándo hacer la licencia y los pasos para obtenerla o renovarla de ser necesario. Además, se presentó el portal web para realizar los trámites virtualmente, hecho que facilita y agiliza la documentación al no tener que dirigirse presencialmente a las dependencias provinciales.

Jennifer Contardi, Subsecretaria de Autotransporte Terrestre provincial, explicó: “Queríamos llegar a los ciudadanos de manera más directa, para que todas las comunidades tengan los mismos beneficios”, haciendo alusión a la puesta en marcha de la web para realizar el 100 % de los trámites, ahorrando en costos logísticos y de tiempos para realizar la licencia.

La web en cuestión es https://www.gobierno.chubut.gov.ar/subsecretaria-de-autotransporte-terrestre-inicio/sistemas/ y también es posible acercarse a la oficina de transporte local.

La capacitación, dictada por representantes de la Dirección General de Autotransporte Terrestre del Chubut y realizada en dos jornadas en la Casa de la Cultura, tuvo la participación de 50 transportistas y agentes de tránsito de El Hoyo, de Esquel, Lago Puelo y El Maitén.

Para más información, dirigirse a Islas Malvinas 518, local 8 de 8 a 13 hs, Delegación del Ministerio de Gobierno.