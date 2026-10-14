Se realizó un taller de cultivo de flores y ornamentales adaptados a la región



Se dictaron pautas básicas para empezar a organizar un jardín colocando plantas que sean adecuadas al lugar, según sean altos, faldeos o mallines. Jardines que sean sustentables, trabajando con especies nativas, incluso en espacios públicos.

La charla fue desarrollada por la Ing. Ag. Liliana Teidons en el Salón de Turismo y convocó a más de 50 personas que pudieron aprender sobre especies de la zona. Numerosas herbáceas perennes, plantas anuales y arbustos.

Además se trató el tema de los incendios, teniendo en cuenta que aparecieron nuevas corrientes de aire, haciendo lugares más fríos y los deslizamientos de suelos por lluvias, por lo que se trabajaron algunos paliativos para los vecinos que viven en esas zonas.

La charla fue organizada por la Chacra Dragón Rojo y el área de producción local.