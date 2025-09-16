Se realizó la reapertura del Museo Antiguos Pobladores

Luego de varios años cerrados, el Museo Antiguos Pobladores reabrió sus puertas con un intenso trabajo de recuperación, puesta en valor y renovación de sus instalaciones. La decisión de avanzar con esta obra refleja la importancia de preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de comunidad de El Hoyo.

Durante las últimas semanas se llevaron a cabo diversas tareas en el edificio y en su acervo: se eliminaron las pinturas y grafitis de las paredes mediante un cepillado, se pintaron los espacios internos y externos, y se realizó una reestructuración general del museo.

El proceso incluyó también el armado de un nuevo recorrido histórico, la recuperación de piezas patrimoniales, el inventariado de materiales y la puesta en valor de los elementos más representativos. Además, se diseñaron e imprimieron fotografías y materiales informativos para acompañar la experiencia de los visitantes.

Como parte de las mejoras, se instaló un nuevo cartel exterior que identifica al Museo Antiguos Pobladores, consolidando la renovación de este espacio emblemático. Además, recibió equipamiento tecnológico para fortalecer su actividad: una computadora, un sistema de sonido home theater 5.1, un televisor smart TV 4K de 50 pulgadas y dos auriculares traductores, entregados a la secretaria de Desarrollo Humano, Silvia Azócar.

La reapertura del museo en el marco del aniversario N° 72 de la localidad no solo significa la recuperación de un edificio, sino la reafirmación del compromiso comunitario con la memoria, la cultura y la historia local, que encuentran en este espacio un lugar de encuentro y transmisión para las nuevas generaciones.

Historia del museo

El museo reabrió sus puertas con un nuevo diseño museológico orientado por Marcelo Giusiano, creador del Proyecto Rescate del Patrimonio Cultural en 1997, origen que desembocó en la creación del espacio hacia 2010.