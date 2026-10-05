Se realizó en Lago Puelo exitosa 3er Edicion del Curso de Iniciación a la Apicultura Familiar Tradicional y Ecológica

Finalizó en Lago Puelo la tercera edición del Curso de Iniciación a la Apicultura Familiar, Tradicional y Ecológica, una propuesta impulsada por la Dirección de Producción de la Municipalidad de Lago Puelo que, por tercer año consecutivo, brinda herramientas y conocimientos para acercarse a la actividad apícola.

Durante nueve encuentros teórico-prácticos, los participantes se capacitaron en manejo de colmenas, sanidad apícola, formación de núcleos, cosecha de miel e instalación de apiarios, de la mano del Perito Apicultor Gregorio Alberto Herrero, Matrícula Nacional N.º 248.

Esta edición contó además con el acompañamiento del programa “Mi Primera Colmena”, que permitirá que 40 participantes que cumplieron con los requisitos establecidos accedan a su primera colmena, dando continuidad al proceso de formación y avanzando hacia una nueva oportunidad productiva.

Desde la Dirección de Producción se destacó el valor de sostener estos espacios de capacitación y articulación, que permiten acercar conocimientos, fortalecer capacidades y generar oportunidades concretas para la comunidad.

La propuesta fue posible gracias a la articulación con instituciones locales. Se agradece especialmente a Azul Lago Cooperativa, por brindar su espacio para el lanzamiento del curso, y a la Escuela N.º 765, por poner sus instalaciones a disposición para el desarrollo de los encuentros.

Asimismo, se reconoce el compromiso del Perito Apicultor Gregorio Alberto Herrero y de cada participante que formó parte de esta tercera edición.

Capacitar, acompañar y generar oportunidades concretas es también fortalecer nuestra matriz productiva local.