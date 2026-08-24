Se realizó en El Hoyo una charla sobre fenómenos meteorológicos de alto impacto en la Comarca Andina



El encuentro fue abierto a toda la comunidad y estuvo enfocado en unificar criterios respecto a la información y ayudar a entender la toma de decisiones a la hora de trabajar bajo ciertas condiciones climáticas adversas, tales como temporales de viento, lluvia, nieve, altas temperaturas y tormentas eléctricas, entre otras.

La disertación, realizada en el auditorio de la Casa de la Cultura de El Hoyo, estuvo a cargo de Nicolás Mazzini, Observador Meteorológico, quien dijo: «En la Comarca las condiciones cambian en minutos. Esta charla busca que todos decidamos con la misma información, anticipando y reduciendo riesgos.»

La charla comenzó con una unificación de la terminología más utilizada y de cómo se generan los cambios a nivel planetario. Se continuó con la lectura de los diferentes pronósticos meteorológicos y la interpretación de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego se habló sobre protocolos y criterios de seguridad adaptados a rescate, navegantes, incendios y otras situaciones al aire libre.

El último bloque cerró con una explicación del fenómeno del Niño y como nos puede afectar, y se invitó a los participantes a realizar preguntas y compartir contactos útiles.

Los participantes se llevaron una herramienta necesaria para trabajar unificadamente y reducir la exposición de brigadistas, rescatistas y pobladores ante viento, fuego y tormentas, así como también, mejorar la comunicación del riesgo usando el mismo lenguaje técnico.

Esta actividad fue transmitida en vivo por el canal oficial de Youtube de la Municipalidad de El Hoyo. Podes verla completa en el siguiente link: https://www.youtube.com/live/P8Ni4hDL16Q?si=RrGViTcwGEp06fJy