Se realizó con éxito la 5ta Edición de » Carrera por la Vida»

Unas doscientas personas de distintas edades,se convocaron el pasado domingo en la localidad de El Hoyo poniendo en valor “ La Vida” con un mensaje de prevención y concientización sobre la prevención del suicidio , la importancia de la escucha, la empatía y acompañamiento , detección y contención de situaciones de crisis emocional y psicológica de niños, jóvenes y adultos.

Carrera por la Vida es una iniciativa que lleva adelante desde hace 5 años, junto con múltiples propuestas la Iglesia El Faro, en este caso con una propuesta deportiva y recreativa, que invita a ponerse en movimiento físico, psiquico, emocional poniendo en alto el valor por la vida bajo el lema “ El Amor Sana” .

En ese marcos se dieron cita en el centro de la localidad de El Hoyo, unas 200 personas que participaron en caminata recreativa de 2 Km, carrera de 5km y 10 km, en sus distintas categorías con premiación en los tres primeros puestos y general.Todos tuvieron medalla finisher .

La jornada contó con el acompañamiento y apoyo logístico y de seguridad de instituciones entre ellas, policía, bomberos, seguridad vial, transito municipal , deporte municipal y hospital.

Resultados

5KM

Hasta 19 años

Femenino

1° Amita Aleuy

2°Abril Renata Rogel

3°Victoria Xenia Almonacid

Masculino

1°Yamil Aleuy

2°Ramiro Melgarejo

3° Ivan Emanuel Sanchez

20 a 29 años

Femenino

1°Lau Arriagada

2°Valentina Pavelin

3° Sandra Marinao

Masculino

1°Axel Facundo Gonzalez

2°Jonathan Catrileo

3°Andres Gigli

30 a 39 años

Femenino

1°Azucena Begamasco

2°Jessica Garcia

3°Liz Rocio Almendra

40 a 49 años

Femenino

1°Gabriela Emilse Loszyk

2°Mirta Leiva

3° Soledad Graciela Riquelme

Masculino

1°Javier Rosas

2°Pablo Sanchez

3 Felix Diaz

50 a 59 años

Femenino

1°Karina Irañeta

2°Nancy Matus

3°Gabriela Verdejo

Masculino

1° Raul Aguilar

2° Emiliano Vargas

3° Marcelo Azocar

Mas de 60 años

Femenino

1° Elida Pivetta

2° Miriam Gonzalez

Masculino

1° Gustavo Jaine

2°Jorge Omad

3° Luis Cona

10 KM

Podio General( Femenino y Masculino)

1°Mariana Aguila / Bruno Gabriel Gomez

2°Lujan Marlen Luna / Thiago Benjamin Villegas

3°Sandra Velazquez /Eduardo Daniel Llanquin

Hasta 19 años

Caballeros

1°Thiago Benjamin Villegas

20 a 29 años

Femenino

1°Rocio Mainero

2° Mora Csatelli Garaycochea

3°Flavia Aguila

Masculino

1°German Inalef

2°Neculman Lautaro

3°Ezequiel Inalef

30 a 39 años

Femenino

1°Luna Lujan Marlen

2 Paula Szudruk

3° Fernanda Isabel Loncon

Masculino

1°Bruno Gabriel Gomez

2°Eduardo Daniel Llanquin

3° Brian Daniel Guzman

40 a 49 años

Femenina

1°Mariana Anguita

2°Fabiana Rios

3°Adiana Namor

Masculina

1° Pablo Armentano

2°Gustavo Vazquez

3°David Rufino Rodriguez

50 a 59 años

Femenino

1° Sandra Velazquez

2°Dolores Fernandez

3° Maria Gabriela Van Gaes

Masculino

1°Carlos Roberto Gomez

2° Pablo Daniel Hanseler

3° Marcos Anastacio Gonzalez

Mas de 60 años

Femenino

1° Beatriz Azocar

Caballeros

1°Sergio Henze

2° Jose Medina