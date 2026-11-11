Se realizó con éxito la 5ta Edición de » Carrera por la Vida»

Unas doscientas personas de distintas edades,se convocaron el pasado domingo en la localidad de El Hoyo poniendo en valor “ La Vida” con un mensaje de prevención y concientización sobre la prevención del suicidio , la importancia de la escucha, la empatía y acompañamiento , detección y contención de situaciones de crisis emocional y psicológica de niños, jóvenes y adultos.
Carrera por la Vida es una iniciativa que lleva adelante desde hace 5 años, junto con múltiples propuestas la Iglesia El Faro, en este caso con una propuesta deportiva y recreativa, que invita a ponerse en movimiento físico, psiquico, emocional poniendo en alto el valor por la vida bajo el lema “ El Amor Sana” .
En ese marcos se dieron cita en el centro de la localidad de El Hoyo, unas 200 personas que participaron en caminata recreativa de 2 Km, carrera de 5km y 10 km, en sus distintas categorías con premiación en los tres primeros puestos y general.Todos tuvieron medalla finisher .
La jornada contó con el acompañamiento y apoyo logístico y de seguridad de instituciones entre ellas, policía, bomberos, seguridad vial, transito municipal , deporte municipal y hospital.
Resultados
5KM
Hasta 19 años
Femenino
1° Amita Aleuy
2°Abril Renata Rogel
3°Victoria Xenia Almonacid
Masculino
1°Yamil Aleuy
2°Ramiro Melgarejo
3° Ivan Emanuel Sanchez
20 a 29 años
Femenino
1°Lau Arriagada
2°Valentina Pavelin
3° Sandra Marinao
Masculino
1°Axel Facundo Gonzalez
2°Jonathan Catrileo
3°Andres Gigli
30 a 39 años
Femenino
1°Azucena Begamasco
2°Jessica Garcia
3°Liz Rocio Almendra
40 a 49 años
Femenino
1°Gabriela Emilse Loszyk
2°Mirta Leiva
3° Soledad Graciela Riquelme
Masculino
1°Javier Rosas
2°Pablo Sanchez
3 Felix Diaz
50 a 59 años
Femenino
1°Karina Irañeta
2°Nancy Matus
3°Gabriela Verdejo
Masculino
1° Raul Aguilar
2° Emiliano Vargas
3° Marcelo Azocar
Mas de 60 años
Femenino
1° Elida Pivetta
2° Miriam Gonzalez
Masculino
1° Gustavo Jaine
2°Jorge Omad
3° Luis Cona
10 KM
Podio General( Femenino y Masculino)
1°Mariana Aguila / Bruno Gabriel Gomez
2°Lujan Marlen Luna / Thiago Benjamin Villegas
3°Sandra Velazquez /Eduardo Daniel Llanquin
Hasta 19 años
Caballeros
1°Thiago Benjamin Villegas
20 a 29 años
Femenino
1°Rocio Mainero
2° Mora Csatelli Garaycochea
3°Flavia Aguila
Masculino
1°German Inalef
2°Neculman Lautaro
3°Ezequiel Inalef
30 a 39 años
Femenino
1°Luna Lujan Marlen
2 Paula Szudruk
3° Fernanda Isabel Loncon
Masculino
1°Bruno Gabriel Gomez
2°Eduardo Daniel Llanquin
3° Brian Daniel Guzman
40 a 49 años
Femenina
1°Mariana Anguita
2°Fabiana Rios
3°Adiana Namor
Masculina
1° Pablo Armentano
2°Gustavo Vazquez
3°David Rufino Rodriguez
50 a 59 años
Femenino
1° Sandra Velazquez
2°Dolores Fernandez
3° Maria Gabriela Van Gaes
Masculino
1°Carlos Roberto Gomez
2° Pablo Daniel Hanseler
3° Marcos Anastacio Gonzalez
Mas de 60 años
Femenino
1° Beatriz Azocar
Caballeros
1°Sergio Henze
2° Jose Medina