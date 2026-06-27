NO TE PIERDAS:
Home / Chubut / Se realizaron los Juegos chubutenses culturales para adultos mayores en El Hoyo

Se realizaron los Juegos chubutenses culturales para adultos mayores en El Hoyo


En una nueva instancia zonal de los juegos chubutenses, los mayores de 60 años participaron en poesía, canto y pintura con ganadores en cada disciplina.

Vecinos de la localidad, que se anotaron previamente, se acercaron a la Casa de la Cultura a participar en las distintas actividades, dónde los jurados determinaron un ganador por disciplina.

En pintura se destacó Elsa Riquelme, quién resultó ganadora, en canto, las voces fueron de Victor Chacón y Raquel Leiva, quién finalizó en el primer puesto, mientras que en poesía, recitaron Amalia Rodríguez y Eduardo Girelli, ganador de la competencia.

Los jurados establecieron sus puntuaciones en base a criterios como la fonética, la voz y si canto acapella en el caso del canto, autoría propia y tono equilibrado con respecto a la poesía, y estilo en el caso de la pintura.

Los juegos continuarán con la instancia regional y luego los clasificados disputarán el provincial más adelante.

Etiqueta:

© Copyright 2026, Derechos Reservados | Diseñado por Carlos Mir