La propuesta es organizada por el Gobierno del Chubut y se llevará a cabo este jueves 19 de noviembre en la Legislatura. Se espera la presencia de más de cien enfermeros de distintos hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Puesto Sanitarios de toda la provincia.

Con el fin de generar espacios de formación e intercambio de experiencias, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizará este jueves 19 de noviembre en Rawson el Primer Encuentro Provincial de Equipos de Enfermería.

La actividad, organizada por la Dirección Provincial de Enfermería, se desarrollará en el auditorio de la Legislatura del Chubut y el acto de apertura será a las 9 horas.

Bajo el lema “Fortaleciendo la conducción y gestión de Enfermería”, la propuesta reunirá a enfermeros de hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y Puestos Sanitarios de toda la provincia.

En la ocasión, se desarrollarán diversas disertaciones a cargo de destacados profesionales, brindando un espacio de encuentro e intercambio de metodologías de trabajo. Asimismo, durante el encuentro se abordarán diferentes temáticas como: Calidad y Seguridad del Paciente, Historia de Salud Integrada (HSI), Capacitación Continua, y los Lineamientos Estratégicos 2027, entre otras.