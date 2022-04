Se quemó una vivienda en Mallín Ahogado, piden que se investigue el hecho

Otro incendio con pérdida total de vivienda, ocurrido la madrugada del sábado, esta vez en Mallin Ahogado, pone en alerta a distintos movimientos sociales y gremios, que piden se investigue y esclarezca el hecho; sospechan que el mismo podría tener aristas intencionales relacionadas con el reclamo de libre acceso a Lago Escondido y el loteo de Laderas , ya la misma es propiedad de un reconocido luchador popular por derecho el Agua y la Tierra de la zona.

Desde la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado expresaron mediante una nota “ acompañamos y nos solidarizamos con nuestro compañero, amigo y vecino de Mallin, Alejandro Vautier, miembro comprometido de esta organización, quien ayer sábado 3 de abril, pasada la medianoche perdiera su vivienda a causa de un incendio”.

En otros de los párrafos sostiene que“ Lamentablemente no es la primera vez que mediante el fuego pretenden disciplinar la lucha permanente en defensa de los bienes comunes, en defensa del agua y la tierra que sostienen nuestra ruralidad, en contra de un mega loteo en una reserva natural sobre las nacientes de agua en la Pampa de Ludden”.

“No quisiéramos estar en esta lucha, pero es necesario. No quisieramos tener que lamentar que nos quemen las casas, las radios, el centro de salud, el centro comunitario, pero asi intentan amedrentarnos, disciplinarnos, aunque no podrán lograrlo, porque no estamos solos, porque somos muchas y muchos,porque tenemos la fuerza necesaria, porque son muchos los argumentos en los que sostenemos nuestras acciones” , reza la misiva.

Para más adelante exigir que este y otros hechos similares se investiguen con la seriedad que ameritan .

Dicho reclamo cuenta con el respaldo de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallin Ahogado; la UTT- Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra ; ATECh Noroeste- Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut Seccional Noroeste; CTA Autónoma Comarca Andina; ATE Andina Sur y la CTA Autónoma El Bolsón.