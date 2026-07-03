Se lanza el primer torneo Comarcal de Invierno de Futbol 11

En una iniciativa conjunta entre las secretarías de deportes de Lago Puelo y El Bolsón, este fin de semana comenzará una liga que unirá a dos provincias y proyecta al campeón hacia una competencia internacional.

Las Direcciones de Deportes de los municipios de Lago Puelo (Chubut) y El Bolsón (Río Negro) anunciaron de manera oficial el lanzamiento del primer Torneo Comarcal de Invierno de Fútbol 11. El certamen, que comenzará a disputarse este fin de semana en la cancha de pasto sintético de Lago Puelo, marca un hito en la integración deportiva regional tras varios años de planificación. El torneo surge como una extensión del convenio de colaboración mutua firmado previamente por los intendentes Iván Fernández (Lago Puelo) y Bruno Pogliano (El Bolsón), ampliando una agenda que inicialmente fue turística y que hoy se consolida a través del deporte. El objetivo principal es romper con la estacionalidad invernal y ofrecer alternativas de competencia en cancha abierta durante los meses más fríos del año.

Detalles de la competencia y formato El certamen se dividirá en dos propuestas adaptadas para abarcar diferentes franjas etarias: * **Torneo de Libres (Primera División):** Se jugará los días domingos a partir del 5 de julio, contando con la participación de 8 equipos divididos en dos zonas de cuatro, con cruces de eliminación directa.

Torneo Amistad (Quinta División): Orientado a la contención y desarrollo de los jóvenes, se disputará los días sábados. Los partidos se jugarán en tiempos de 35 minutos y se permitirán cambios libres distribuidos en tres ventanas de juego. Entre los participantes se destacan planteles provenientes de Cholila, El Hoyo, El Bolsón y los anfitriones de Lago Puelo, logrando una verdadera representatividad de la Comarca Andina.