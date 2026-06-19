Se dictó una nueva capacitación sobre uso seguro y mantenimiento de motosierras

Operadores de motosierras de instituciones públicas y privadas junto a vecinos interesados en perfeccionarse, participaron de una nueva jornada de capacitación sobre uso eficiente de estas máquinas

Fue la segunda edición de este curso y se desarrolló en el SUM de Puerto Patriada con dos jornadas de trabajo; teóricas y prácticas. Se trabajó, además, con criterios de calidad, mantenimiento operativo de máquinas y herramientas y medidas de seguridad personal, de terceros y del ambiente.

Guillermo Melzner, de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial-SAGyP, destacó la convocatoria: «Es una capacitación muy importante para aprender a utilizar las herramientas, con sus medidas de seguridad, como mantener limpios los espacios donde habitan y poder generar zonas seguras alrededor de las viviendas, ante posibles incendios de interfase”

Por su parte, Matías Saihueque, de INTA Campo General San Martín, remarcó la utilidad del curso: «Es una capacitación que tiene mucha demanda,porque es muy necesaria y útil tanto para agentes del Estado como del sector privado».

La actividad fue organizada de forma conjunta entre referentes del Campo Forestal General San Martín del INTA, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP)y Protección Civil de la municipalidad.

A los asistentes se les entregaron elementos de protección personal —pantalón anticorte, casco de motosierrista, calzado de seguridad y guantes— remarcando la importancia de su uso. También se utilizaron motosierras, limas, llaves combinadas y herramientas de apeo como palanca, cuñas y «diablo».