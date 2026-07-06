Se dictó una nueva capacitación sobre prevención de incendios y uso de motobombas

Siguiendo con el trabajo de concientización anual sobre medidas de prevención de incendios forestales, se realizó una charla abierta y gratuita en el SUM de El Pedregoso. La misma tuvo como eje central la prevención de incendios y la importancia de realizar quemas de manera segura durante esta época del año.

En ese marco, se reforzó la necesidad de generar un espacio defendible alrededor de las viviendas, como medida clave frente al riesgo que puede generar el fuego.

Durante la charla, se destacó la necesidad de que el vecino solicite el permiso de quema correspondiente. En el caso de la localidad de El Hoyo, se tramita de forma presencial en la brigada del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, sobre ruta 40, en Golondrinas.

La actividad incluyó además una demostración práctica con herramientas y máquinas, dónde se aportaron grupos electrógenos y motobombas. Se habló sobre sus características, modelos, modos de uso, medidas de seguridad y conveniencia según el espacio habitable de cada vecino.

Desde el Municipio se remarcó la importancia de este tipo de instancias de trabajo conjunto entre distintas instituciones, orientadas a fortalecer la prevención y preparar a la comunidad ante posibles emergencias.

La charla es la primera de varias que se van a estar desarrollando en distintos parajes durante este año.