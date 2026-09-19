Se desarrolla en Esquel un curso de posgrado sobre análisis de la vegetación y comportamiento del fuego

La propuesta reúne a profesionales, investigadores y actores vinculados a la gestión de incendios de vegetación. La actividad es organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y CIEFAP.

Con la organización del Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), se desarrolla en Esquel el curso de posgrado “Análisis de la vegetación y muestreo de combustibles vegetales” y “Comportamiento del fuego”, una propuesta de formación especializada que comenzó el pasado domingo 13 de septiembre y se extiende hasta este sábado 19.

La actividad, que tiene lugar en el Parque Científico-Tecnológico del CIEFAP, contempla una carga horaria de 80 horas cátedra, con instancias teóricas, prácticas y una salida de campo. Está dirigida a doctorandos, profesionales, brigadistas y bomberos vinculados a la gestión de incendios de vegetación.

En esta edición asisten 19 personas provenientes de distintas regiones de Argentina y de Chile, y entre los participantes se encuentran representantes de Misiones, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro y Tierra del Fuego, además de otros del país vecino.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut se destacó que esta diversidad de procedencias permite generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos sobre las distintas realidades vinculadas a los incendios de vegetación.

El curso aborda contenidos relacionados con el análisis de la vegetación, el muestreo de combustibles vegetales y el comportamiento del fuego, aspectos relevantes para el estudio y la comprensión de los incendios en ambientes naturales.

La propuesta se lleva adelante en el marco de una iniciativa que vincula la formación de posgrado con conocimientos y herramientas aplicables al abordaje de los incendios de vegetación.

El equipo docente está integrado por Héctor del Valle, María Marcela Godoy, Diego Mohr Bell y María del Carmen Dentoni, bajo la coordinación de Guillermo Defossé.

Con sede en Esquel, el curso reúne durante una semana a participantes de distintos ámbitos vinculados al estudio, la prevención y la gestión de incendios de vegetación, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a esta problemática.