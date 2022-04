Se confirmaron los horarios para cruzar el Paso Cardenal Samoré

Los gobiernos de ambos países definieron los protocolos, la apertura y horarios del domingo 1º de mayo, para el paso de vehículos.

En cuanto al Paso Internacional Cardenal Samoré, se estableció que los camiones y colectivos tendrán la posibilidad de cruzar la frontera entre las 8 y las 18, según el horario chileno, que corresponde con la franja de entre 9 y 19 en horario argentino. A su vez, se estipuló que habrá una cuota de 8 colectivos por día para el cruce.

Por otra parte, los vehículos particulares podrán pasar por ese sector entre las 8 y las 14 del horario chileno, mientras que el lado argentino aplicará el horario de 9 a 14.

Las autoridades de Osorno aclararon que los que crucen al país vecino ya no deberán presentar un PCR negativo como se solicitaba en los momentos más críticos de la pandemia. Sin embargo, durante el cruce de fronteras se seleccionarán a distintas personas de manera azarosa y se los someterá a un examen para determinar si tienen o no coronavirus.

Los viajeros que se nieguen a hacer el test no podrán ingresar a Chile, y deberán regresar de manera inmediata a la Argentina. Aquellos que arrojen un resultado positivo podrán decidir si volver al país o aislarse del lado chileno.

Si bien ya no se exige un PCR negativo, sí es necesario completar una declaración jurada de manera online que se solicita del lado chileno. También existe la posibilidad de validar en Chile el calendario de vacunación argentino.