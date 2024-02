Se agudiza la crisis social en El Bolsón y piden refuerzo alimentario para comedores y merenderos barriales

Desde la UTEP confirmaron que “con mucho dolor en el alma, a veces hay que decir a los vecinos que no hay más. Y estamos hablando de gente que es muy grande, otros que tienen discapacidades y que no tienen acceso a un trabajo digno”.

Referentes de agrupaciones sociales y de los comedores comunitarios de los barrios de El Bolsón llegaron hoy hasta las puertas de los principales supermercados para entregar una nota solicitando mayor cupo de donaciones de alimentos “dada la actual situación del país y donde sostener estos espacios se hace cada días más complejo”, según argumentaron.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Paola Oyarzo explicó que “hoy nuestra mayor demanda son los alimentos. Sabemos que la inflación ha crecido un montón y nos cuesta cada vez más poder llenar la olla y que todos los vecinos se puedan ir con un plato de comida a sus casas. La premisa es evitar que se cierren los comedores y merenderos”.

Remarcó que “es tiempo que los que más tienen sean solidarios con las familias más postergadas de los barrios. Sabemos que varios supermercados están dispuestos a ayudar, pero necesitamos que la gestión sea ordenada desde el municipio para que sea bien distribuida”.

Acerca de la realidad social en la ciudad, subrayó el objetivo “de poder garantizar un plato de comida, porque hoy nuestras compañeras de los comedores nos marcaban que, con mucho dolor en el alma, a veces le tienen que decir a los vecinos que no hay más. Y estamos hablando de gente que es muy grande, otros que tienen discapacidades y que no tienen acceso a un trabajo digno”. “Entonces –agregó-, es muy triste tener que decirles a esas personas que no hay más comida. Son cientos de vecinos en cada uno de los barrios. Hay espacios que reparten hasta 160 porciones diarias”.

A su lado, el dirigente del Movimiento Evita, Luis Raín, destacó que “por ahora, el sistema se está abasteciendo gracias al aporte del municipio, pero se nota que ya no alcanza”.

Desde las organizaciones sociales “planteamos que se conforme nuevamente el banco de alimentos que funcionó durante la pandemia. En reuniones que hemos tenido con la directora de Desarrollo Social, nos ha dicho que no están recibiendo aportes de ningún lado y estamos viendo que la situación se va a poner cada vez más difícil”.

Desde su óptica, “el municipio tampoco podrá aportar la cantidad necesaria para abastecer a los comedores y merenderos”.

Precisó que “los compañeros a nivel nacional han tratado de reunirse con la ministra de Desarrollo Social, pero no están dando respuestas. Al contrario, pretenden cerrar todo y no estamos de acuerdo con que eso suceda, están jugando con el hambre del pueblo y nos van a encontrar militando en la calle”.

La movilización fue acompañada por militantes de los comedores y merenderos de los barrios Luján, Rinconada Nahuelpán, Esperanza y Los Hornos, entre otros, bajo la consigna “la única necesidad y urgencia es el hambre”.

A su turno, Nilda Llanqueo señaló que “nuevamente está apareciendo el trueque entre los vecinos y esto marca una necesidad social inmediata, porque estamos en una situación muy crítica”, al tiempo que pidió respuestas “para poder seguir sosteniendo los merenderos y los comedores”.