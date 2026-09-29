Se abrieron las inscripciones para el 2º Concurso de la Empanada con más de 2 millones de pesos en premios

En el marco de segunda edición del Concurso de la Empanada, que esta vez se extenderá a todo el Corredor de los Andes, se premiará a 4 categorías con más de 2 millones de pesos en premios y entrega de electrodomésticos. La cita es el sábado 14 de noviembre a las 10 hs en el Predio Polideportivo en la localidad de El Hoyo.

Quienes quieran participar se podrán presentar hasta el sábado 7 de noviembre a las 13.30 hs en la Oficina de Producción de El Hoyo. Contarán con 40 cupos de 30.000 mil pesos c/u, la posibilidad de anotarse en una categoría por participante y se deberá contar con el carnet de manipulación de alimentos vigente.

Las categorías y los premios son los siguientes: Empanada de carne frita, Empanada de carne al horno, Empanada de innovación y Empanada Joven. Los primeros puestos, en las tres primeras categorías, reciben 750.000 mil c/u y los segundos puestos, obtienen un electrodoméstico c/u. En el caso de Empanada joven reciben un electrodoméstico para primer y segundo puesto.

La novedad del concurso es la categoría joven (12 a 18 años) que no abona inscripción, está excenta de presentar el carnet de manipulación y representa una oportunidad para demostrar conocimientos e iniciar un emprendimiento.

Además, quienes accedan al puesto podrán vender las empanadas al público.

Recordemos que en la anterior edición, Mauro Vallejo, ganador de la categoría carne al horno, viajó a participar de la Fiesta Nacional de la empanada en Famaillá, Tucumán.