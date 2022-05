Sánchez y Huisman acompañan candidatura a gobernador de Juan Pablo Luque

Los intendentes de Lago Puelo y El Hoyo, reiteraron su apoyo a la candidatura a la gobernación de su par comodorense Juan Pablo Luque. Valoran su capacidad en cuanto a la construcción política y su vocación de compartir sin mezquindades su experiencia y gestión con el resto de los municipios chubutenses.

Tanto Luque como el diputado Santiago Igon, son las patas de apoyo de las comunas cordilleranas.

El sábado pasado, el intendente de Comodoro Rivadavia, visitó la localidad de El Hoyo en donde invitado por la Fundación Patagonia Tercer Milenio, para escuchar al reconocido consultor argentino Marcos Rebasa sobre el tema “Matriz energética, desafíos coyunturales sobre la soberanía del recurso”.

Más tarde, Luque compartió un almuerzo con la dirigencia del sindicato de Luz y Fuerza y los intendentes Augusto Sánchez y Rolando Huisman y el diputado Igon.

Luque sostuvo que “es inmoral tener recursos energéticos como tiene Chubut y que haya pueblos sin luz”.

En el intercambio de opiniones los participantes de la conclave , coincidieron en la necesidad de modificar la matriz productiva de Chubut en base a las potencialidades energéticas que tiene la provincia.

Luque sostuvo que “es importante poder acompañar el desarrollo de Agenda Chubut, que propone una mirada diferente. La cuestión energética es algo trascendental para la provincia y el futuro que podemos llegar a tener, teniendo en cuenta que es inmoral que tengamos una gran cantidad de recursos energéticos y haya pueblos de la provincia que todavía no tengan luz o no puedan vivir dignamente con el tema energético solucionado”.

Respecto a la energía eólica, clave en Chubut, Luque subrayó que “los parques eólicos con mayor eficiencia del mundo los tenemos en nuestra provincia”. Sin embargo, “no tenemos una política al respecto que nos permita desarrollarlos a mejor escala. Es una oportunidad que nos ha tocado y no hemos sabido utilizarla para que redunde en la gente”, agregó.

Por ello consideró que “la política, en vez de hablar solo de candidaturas, tiene que tener en cuenta un plan de desarrollo productivo para mejorar”.

Así mismo de cara al 2023, se reafirmó “la intención de seguir trabajando en conjunto una propuesta política y electoral que incluya a todos los sectores del peronismo”.