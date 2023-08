Sánchez: “ Dimos inicio a una transición de gobierno ordenada “

En el municipio de Lago Puelo, la semana pasada se dio inicio al proceso de transición, con una reunión encabezada por el intendente Augusto Sánchez junto al vice intendente Alejandro Márquez, y las nuevas autoridades electas para el próximo periodo de gobierno 2023-2027, Iván Fernández y Pablo Lapitzondo.

El intendente Sánchez, subrayó que se dio inicio a” la construcción de una transición ordenada”.

Durante el primer encuentro “se realizó un repaso general de las acciones que se vienen trabajando, el ejecutivo está haciendo informes de temas que trascienden la gestión, sobre todo que tiene que ver con obras públicas, de financiamiento provincial y nacional”, indicó el mandatario municipal, al tiempo que subrayó que algunos de dichos desembolsos “están viniendo un poco demoradas “.

Entre los principales temas abordados, según Sánchez, los ingresos por coparticipación dejaron un tanto preocupado a su sucesor, quien puntualizó que “Los ingresos por coparticipación nacional y provincial, alcanzan hoy solo para cubrir la masa de contratos y sueldos de personal de planta, algunos alquileres y gastos corrientes…”

En tal sentido volvió a subrayar como en otras ocasiones que “El esquema de recaudación que tiene actualmente Lago Puelo, no es acorde con las demandas de la comunidad, ya que el Concejo deliberante en este último periodo de gestión no acompañó al ejecutivo para poder tener una mayor recaudación genuina”.

El intendente Sánchez, también adelantó que Fernández pidió ir incorporando en el trabajo de transición a su propio equipo técnico en las distintas áreas; en ese marco la idea es armar juntos el proyecto de presupuesto 2024.

En ese orden sostuvo “Fundamentalmente vamos a trabajar en conjunto sobre un presupuesto que le permita incrementar ingresos a la próxima gestión… Lago Puelo puede ser un municipio con mejor recaudación para dar respuestas a vecinos … a pesar de que hay temas que son responsabilidad de la provincia (bacheo y servicio eléctrico) “.

El actual gobierno también se comprometió a no realizar nuevas incorporaciones al staff de trabajadores municipal.

Por otra parte, Sánchez, informó que se está avanzando en la implementación de un sistema electrónico con firma digital, que permitirá a la próxima gestión de gobierno municipal agilizar los trámites ante el gobierno nacional.



Elecciones : PASO Nacional 2023

El intendente de Lago Puelo, invitó a vecinos y vecinas a concurrir el próximo domingo13 a votar en el marco de las elecciones PASO nacional, remarcando la importancia que se expresen en las urnas para continuar fortaleciendo la democracia Argentina . Augusto Sánchez, además llamó a acompañar con el voto la boleta de Unión por la Patria , Lista A, Celeste y Blanca que lleva a Sergio Massa – Agustín Rossi como precandidatos a la presidencia de la Nación.