Salud: Se realizó en Rawson un encuentro provincial de Mesas de Abordaje del Suicidio

Participaron referentes de instituciones de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y Esquel.

En el marco del constante trabajo preventivo que promueve el Gobierno del Chubut, se concretó a través de la Secretaría de Salud en Rawson y con una importante convocatoria, un encuentro provincial de Mesas de Abordaje del Suicidio.

El Centro Cultural Provincial fue sede de la reunión organizada por las Direcciones Provinciales de Prevención y Asistencia de las Adicciones, y de Salud Mental Comunitaria, y la Comisión de Suicidio de la Mesa Intersectorial de Salud Mental y Abordaje de las Violencias de Rawson.

De la actividad formaron parte integrantes de las Mesas Intersectoriales de Abordaje del Suicidio de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y Esquel.

Reforzar la prevención

Durante el encuentro provincial se trabajó de forma intersectorial sobre la problemática y los tipos de talleres de prevención que es necesario impulsar en diferentes ámbitos, tanto para adultos como para adolescentes.

Además, se analizaron diferentes acciones a concretar destinadas a la comunidad en general, basadas en la relevancia de reforzar el trabajo preventivo desarrollado desde las mesas intersectoriales.

Es importante mencionar que desde la Secretaría de Salud continuamente se promueven estos encuentros con el propósito de aunar esfuerzos y recursos, fortalecer el trabajo en terreno y las intervenciones efectuadas junto a diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales.

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