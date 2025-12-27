Salud reforzó la vigilancia epidemiológica por la Gripe H3N2 y recordó medidas de prevención, como la vacunación

Los equipos sanitarios del Chubut fortalecieron el trabajo articulado para la detección temprana de casos, el monitoreo y la implementación de acciones preventivas.

Debido al aumento de casos a nivel mundial y nacional de la gripe H3N2, desde el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, se reforzó la vigilancia epidemiológica en toda la provincia.

En ese contexto, se fortaleció la articulación con los equipos de salud para la detección temprana de casos, el monitoreo de la circulación viral y la implementación de acciones preventivas oportunas.

Además, se trabaja en las estrategias provinciales de vigilancia de infecciones respiratorias agudas, en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación.

Diversos países de Europa, Estados Unidos y Canadá, reportaron un inicio temprano y creciente actividad de influenza estacional impulsada por la variante A (H3N2), subclado K, durante el otoño-invierno 2025–2026 del hemisferio norte, con detecciones que aumentan desde septiembre y superan a otros virus en algunas áreas.

En esa línea, la subvariante K ha mostrado aumento de circulación en distintas regiones, sin evidenciar hasta el momento mayor gravedad clínica ni incremento de hospitalizaciones.

Ante ese contexto, desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se señaló que los casos detectados presentan cuadros similares a los de la influenza estacional.

Cabe destacar que, en Argentina a la fecha se han confirmado tres casos mediante vigilancia genómica, con evolución favorable. Asimismo, la circulación general de virus respiratorios se mantiene dentro de lo esperado para la temporada, sin embargo y ante este contexto a nivel mundial se recomienda reforzar vigilancia, vacunación antigripal y medidas de prevención.

Importancia de la vacunación

Desde la Secretaría de Salud provincial se recomienda que las personas que integran los grupos priorizados (adultos mayores, niñas y niños pequeños, personas embarazadas, personas inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas), que aún no hayan recibido la vacuna antigripal, se vacunen a la brevedad.

En ese marco, se especificó que la dosis de la vacuna antigripal se aplica una vez al año, e incluye a niños y niñas de 6 a 24 meses, personas embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, adultos mayores de 65 años, y personal de salud y estratégico.

En ese sentido, se informó que quienes ya hayan recibido la vacuna antigripal correspondiente a la campaña 2025 no requieren refuerzo adicional.

La nueva formulación de la vacuna antigripal correspondiente a la campaña 2026 se prevé para el mes de marzo.

Medidas de prevención

Se aconseja extremar las medidas de cuidado en personas que viajen a Buenos Aires y/o al hemisferio norte y tengan contacto con extranjeros o personas asintomáticas con antecedente de viaje a dichos lugares.

Además, se recomienda la vacunación previa en personas de riesgo que no se encuentren vacunadas, y el uso de barbijo en espacios cerrados o ante la presencia de síntomas respiratorios.

Por otro lado, se recuerda a la comunidad la importancia de sostener medidas generales de prevención de infecciones respiratorias, entre ellas: lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar; evitar compartir objetos personales; y limpieza y desinfección de superficies en contacto con personas enfermas.

Finalmente, se recomendó ventilar adecuadamente los ambientes (especialmente los espacios cerrados), usar barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios, y consultar inmediatamente al sistema de salud ante la presencia de fiebre, tos o malestar general.

