Salud animal en El Hoyo: Finalizó una nueva jornada de castración y vacunación gratuita

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y cuidar la salud pública, la Municipalidad de El Hoyo llevó adelante una nueva jornada del programa local de salud animal en el SUM de El Pedregoso. Durante la actividad, se concretaron 46 intervenciones quirúrgicas y se administraron 48 dosis antirrábicas, beneficios dirigidos exclusivamente a vecinos de la localidad.

A la par de la atención veterinaria, se dio continuidad al censo poblacional de caninos y felinos que se viene desarrollando según el cronograma previsto. Este relevamiento resulta clave para identificar precozmente potenciales zoonosis y reforzar las acciones de prevención sanitaria en el territorio.

Estas políticas públicas buscan frenar la superpoblación de mascotas, contrarrestar el abandono de animales y proteger la salud de toda la comunidad.

Las fechas de las próximas convocatorias se darán a conocer a través de los canales oficiales del municipio. Asimismo, se apela a la responsabilidad de la comunidad al momento de reservar un turno, evitando ausencias que dejen sin atención a otros vecinos.