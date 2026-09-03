Salud Ambiental de Chubut aconseja la utilización de trampas para frenar la diseminación de las chaquetas amarillas.

Fabián Argel, médico biólogo de Salud Ambiental provincial, recomendó el uso de trampas caseras para no fomentar la proliferación de las chaquetas amarillas

Al llegar la primavera, comienzan a activarse estos insectos, una especie invasora que está ampliamente extendida en la Comarca Andina. «Capturar a la reina va a impedir futuras colonias», señaló Argel.

Para ello, sugiere la utilización de botellas de plástico con vinagre de manzana y agua y hacerle agujeros para atraer a la reina y lograr que se ahogue.

Árgel desaconsejó el uso de productos químicos que puedan incorporar sustancias tóxicas al ambiente y tener especial cuidado con el comportamiento agresivo del insecto.

Durante el invierno mueren las obreras pero la reina sobrevive en estado de hibernación y comienza a activarse en agosto y septiembre.

Árgel explicó además que las chaquetas amarillas no tienen predadores directos y se han adaptado bien a la zona cordillerana, generando complicaciones en la vida diaria de las personas y para el turismo en la temporada que se avecina.