Salamín: Negó estar en campaña en busca de candidatearse a la intendencia

Tras dejar inaugurado el periodo anual de sesiones legislativas, el presidente del Concejo Deliberante de El Hoyo, al ser consultado por una posible candidatura a la intendencia, respondió “Por el momento no, de parte mía es todo trabajo. No soy candidato, capaz que están buscando algún rival, no es una decisión tomada ni hablado con nadie por el momento”.

Al insistir que su objetivo hoy es su trabajo como concejal, llevado transparencia a la localidad, al tiempo que insistió en que el concejo no pone palos en la rueda a la gestión ejecutiva,” todos los proyectos que han sido ingresados fueron aprobados (95%) lamentablemente hay mucha obra que no se han iniciado y eso nos preocupa, va pasando el tiempo y el dinero se va devaluando. La plata está-asevero- porque los convenios se ratificaron y aprobaron, muchos se ejecutaron pero no se han rendido”, sostuvo Salamín.

Quien más adelante señaló que se vieron imposibilitados de trabajar el presupuesto y la tributaria 2022, porque el ejecutivo no presentó en tiempo y forma las carpetas de rendiciones de cuentas , subrayando que al pasado mes de diciembre solamente se contaba con las rendiciones al mes de febrero 2021. A esto añadió tener conocimiento de que las rendiciones del ejecutivo ante el tribunal de cuentas de la provincia también están con atrasadas, cuestión por la que el intendente fue intimado, según lo asegura Salamín.

“Hoy los hechos muestran que el municipio no es ordenado, transparente no sé , hasta que no rinda las cuenta no lo vamos a saber…” aseveró el presidente del HCD .

“Por el momento no soy candidato”

Ante la fuerte versión de que Cesar Salamín, proyecta su candidatura a la intendencia de cara al 2023, éste dijo “Por el momento no, de parte mía es todo trabajo No soy candidato, capaz que están buscando algún rival, no es una decisión tomada ni hablado con nadie por el momento, voy a seguir trabajando como presidente del HCD, el resto del mandato que queda.