Salamín:” La realidad local no escapa a la Provincial, estamos realizando gestiones para poder afrontar el pago de aguinaldo y salario de contratados “

El intendente electo de El Hoyo, Cesar Salamín, de cara a lo que se viene a nivel local a partir de su asunción en el cargo, adelantó que la situación local no escapa a la que se vive a nivel provincial. “Nosotros también tenemos que afrontar el pago del medio aguinaldo y el salario(noviembre) a trabajadores contratados “.

En ese sentido, Salamín indicó que en la reunión que tuvo días atrás con el intendente Pol Huisman, se le informó que al 10 de diciembre el gobierno saliente solo dejará pago el sueldo a planta permanente y política, en tanto el pago a trabajadores bajo contrato lo deberá afrontar el nuevo gobierno.” Estamos haciendo las gestiones con el nuevo gobernador para conseguir fondos para afrontar estos pagos…”.

Así mismo Salamín, que a partir de esta semana, ya comenzó a trabajar, el marco de la transición ,el equipo que estará a cargo del área contable “ Mas allá de lo que puedan ver y analizar en estos días, la idea es hacer una auditoría contable de al menos los últimos tres años de gestión para poder tener con mayor claridad los números, una vez hecho esto lo vamos a estar informando a la comunidad “, a esto agregó “ Desconozco cuales son los 50 millones que el intendente dijo( en entrevista con este medio) que va a dejar en las arcas municipales, supongo que estará relacionado con un convenio nacional que ingreso hace unos días al concejo deliberante, el cual tiene un destino específico , eso no se puede utilizar para otra cosa”.

Obras Públicas

Consultado sobre el estado de situación de las obras públicas en ejecución y proyectos gestionados, el intendente electo Cesar Salamín respondió “Estamos en eso… hay un quipo haciendo un relevamiento general del estado de obras y vehículos, para poder hacer un diagnóstico actual”.

Fiesta de la Fruta Fina

Salamín confirmó la realización de la fiesta de la fruta fina “La idea es hacer una fiesta austera, porque realmente no hay fondos, no podemos estar proyectando una fiesta de alto vuelo, porque la realidad económica no lo permite. La idea del gobernador Nacho Torres es que las fiestas populares se hagan, en el marco del calendario de fiestas que ya está fijado por el área de cultura provincial “.

Asunción intendencia

Si bien días atrás el intendente Huisman, indicó que su mandato termina el 10 de diciembre día en que en horas de la mañana entregaría el cargo , el intendente entrante Cesar Salamín, dijo que están viendo la posibilidad de que el acto de asunción se realice antes para que el gobernador electo Ignacio Torres pueda estar acompañándolos, ya que hará lo propio el viernes 7 en la localidad de Epuyén en la que asumirá a la intendencia José Contreras(JxC).