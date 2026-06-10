Ruta 40-El Bolsón: Volcó una camioneta de gendarmería  

Alrededor de las 10 horas de hoy, organismos de emergencia de El Bolsón, fueron alertados de un vuelco, sobre ruta 40 a la altura de la recta conocida como Palma, protagonizado por una camioneta de Gendarmería Nacional, en el que viajaban dos personas (un hombre y una mujer).

El vehículo involucrado fue una Ford Ranger de dicha fuerza Federal, sus ocupantes fueron asistidos por personal de la propia institución, bomberos, seguridad vial y de salud pública, estos últimos se encargaron de trasladarlos al hospital local de El Bolsón, para una evaluación médica, hasta el momento no trascendieron detalles del carácter de las lesiones certificadas .

Se desconoce la causa que provoco el siniestro vial, vehículo quedó detenido sobre la banquina apoyado en uno de sus laterales tal cual lo refleja la imagen que acompaña la información.

Según se supo, en el lugar personal de emergencia, realizo las tareas preventivas correspondientes, establecidas por los protocolos de actuación que demanda este tipo de escenarios, resguardando la escena.

Además, fue necesario despejar el sector para facilitar el acceso al vehículo y permitir el desarrollo de las tareas de asistencia y seguridad.