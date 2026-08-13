Ruta 40: dos lesionados en accidente vial

urante la tarde del miércoles 12 de agosto, alrededor de las 14:40 horas, personal policial de la Comisaría Lago Puelo tomó intervención en una colisión vehicular ocurrida sobre la Ruta Nacional N.° 40, a la altura de calle Los Ñires.

El siniestro involucró a un Peugeot 504, que circulaba en sentido Norte-Sur, y una Volkswagen Amarok, que se desplazaba en sentido Sur-Norte. Por circunstancias que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron, resultando lesionadas dos personas: un hombre que viajaba como acompañante en el Peugeot y la conductora de la Amarok.

Ambos recibieron asistencia médica, con intervención de los hospitales de Lago Puelo y El Hoyo, efectuándose además una derivación al Hospital de El Bolsón. Luego de recibir la atención correspondiente, ambas personas fueron dadas de alta. Hasta el momento, el carácter y la gravedad de las lesiones se encuentran a determinar, debido a que las personas involucradas continúan con controles médicos por consultorio.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Lago Puelo, personal de Criminalística, Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Bomberos Voluntarios, Tránsito Municipal y Defensa Civil de la Municipalidad de Lago Puelo. Asimismo, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, disponiéndose las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho, procediendo al secuestro de los rodados en el marco de las actuaciones correspondientes.