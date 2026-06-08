Rubén D´Amico será testigo en el juicio contra Pablo Korn

Se inició el debate en juicio oral y la ronda testigos en el caso en el que se encuentra imputado el contador Pablo Korn cuando en su carácter de funcionario público, se sospecha que cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública al efectuar contrataciones para la adquisición de elementos eléctricos a su amigo y socio comercial Rubén D´Amico, con el fin de ser destinadas a obras en Puerto Pirámide y Comodoro Rivadavia.

En el inicio de la primera audiencia este jueves, el tribunal admitió a D´Amico como testigo en función de la estrategia del defensor de Korn, el abogado Federico Ruffa.

Entre otros argumentos, los jueces por unanimidad, consideraron que el testimonio de Rubén D´Amico puede aportar datos sobre el conocimiento real acerca de la veracidad de los hechos, bajo el juramente de decir verdad y que si no lo hace puede ser sometido a la justicia.

D´Amico estuvo como imputado junto a Korn en el primero de los juicios realizados, fue sobreseído pero luego el Superior Tribunal de Justicia ordenó un nuevo debate con otro Tribunal y con solo el ex funcionario imputado.

El tribunal de enjuiciamiento está integrado por los jueces Laura Martini, Jorge Novarino y Martín O’Connor. En el debate participa la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Público a cargo del fiscal general Lucas Papini. En carácter de querellantes y adhiriendo a la hipótesis Fiscal, participan en el debate la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción.

El primero en declarar fue el actual diputado provincial, ex concejal y ex intendente de Puerto Pirámide Fabián Gandón. Aportó datos sobre la operación de compra de materiales eléctricos para el sistema cloacal de esa localidad. Luego declaró Gabriela Bellaci con funciones en la Municipalidad de Puerto Pirámide al momento de los hechos investigados en función de la adquisición de elementos para los tableros del sistema cloacal de esa localidad.

También declaró en carácter de testigo quien se desempeñaba como intendente de esa localidad al momento de los presuntos ilícitos, Javier Roldán que dio cuenta de cómo era la ejecución del Contrato de Obra Delegada firmado entre el Municipio y La Provincia, haciendo incapie que era el Municipio quien debería haber buscado y contrató a los proveedores y no la Subsecretaría de Servicios Público.

Para el equipo de fiscales, Korn no respetó la normativa existente, y traicionó la confianza pública, perjudicando a la administración pública al direccional irregularmente la contratación de proveedores, “especialmente al momento de adquirir a su socio y amigo, elementos para el Municipio de Puerto Pirámide además de los otros contratos para la emergencia climática en Comodoro Rivadavia”. La audiencia prosiguio luego por la tarde con más testigos de las partes.

-Producido por el Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.