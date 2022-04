Rio Negro: Provincia realiza trabajos de asistencia y prevención por el temporal de nieve en las regiones Sur y Andina

Personal de la Secretaría de Protección Civil dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolla diferentes tareas de prevención y asistencia en el marco del temporal de viento, lluvia y nieve que afecta a las regiones Sur y Andina.

El titular de Protección Civil, Adrián Iribarren, indicó que oportunamente se alertó a Municipios y Comisiones de Fomento y actualmente se está en permanente comunicación con las autoridades de los mismos para dar respuesta ante cualquier requerimiento.

El funcionario agregó que se están emitiendo junto a Vialidad Nacional y Vialidad Rionegrina, los avisos respecto al estado de las rutas que se encuentran con nieve en las calzadas «y zonas de la Región Sur que están siendo afectadas con mucho barro en las calzadas sobre todo en la Ruta 23 y Ruta 40 Bis».

En ese sentido, Iribarren detalló: «Tanto las rutas provinciales como la Ruta Nacional 23, la Ruta 6 y la Ruta provincial 67 que también tienen gran acumulación de barro, continúan transitables con extrema precaución por la presencia de barro en la calzada».

Explicó que de manera permanente, personal de la Dirección de Operaciones de Protección Civil realiza recorridas por dichas zonas además de la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche, para asistir a personas con dificultades para colocar cadenas en los vehículos o que los mismos se encuentran varados por la nieve y el barro existente.

«En las recorridas podemos encontrar algún automovilista, turista o gente de la zona que ha sufrido algún despiste o se colabora al poner las cadenas con los conductores que tal vez no tienen mucha práctica al respecto, se hace asistencia en ese sector sobre todo en la hora de la mañana cuando hay hielo en la calzada».

Por otro lado, el último parte de Vialidad Nacional solicita extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta Nacional 40 entre El Bolsón y Bariloche debido a que la calzada presenta baja adherencia por acumulación de nieve.

La Ruta nacional 23 también se encuentra transitable con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas, debido a las intensas nevadas, principalmente entre Comallo y Dina Huapi.

Se solicita a los conductores no realizar maniobras de adelantamiento y no detenerse en la calzada. También se deben llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículos lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.