Rio Negro: La CTA Autónoma rechaza las reformas en las leyes de tierras y minería aprobadas en la Legislatura 

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Rio Negro rechaza la aprobación exprés de la legislatura rionegrina de los proyectos de ley impulsados por el oficialismo provincial, que plantean reformas a los mecanismos de ventas de tierras fiscales y de explotaciones mineras. El paquete de iniciativas volverá a tener tratamiento parlamentario en la primera semana de diciembre.



“En un marco de discusión cercenada por el tiempo legislativo de tratamiento, en un acto poco democrático, el Bloque de JSRN impulsó modificaciones centrales en la Ley de Tierras Fiscales 279 y tres leyes mineras relacionadas directamente con los nuevos usos extractivistas y mercantilizados de la tierra”, explicó Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia y secretaria de pueblos originarios de la CTA Autónoma de Río Negro.



EL dirigente repudió que todo esto se haya, además, realizado sin la Consulta Previa Libre e Informada a más de 180 comunidades mapuche tehuelche que habitan esos territorios comunitarios.



“El Estado rionegrino tiene demandas incumplidas con las comunidades. Hace más de 10 años que no se lleva adelante el relevamiento territorial de la ley 26160. No ha devuelto tierras aptas y suficientes como dice la ley 2287 y la constitución nacional, no tuvo decisión política para construir un protocolo de Consulta, que debe ser un trabajo participativo con las comunidades. No ha entregado títulos comunitarios, no ha reglamentado la Educación Intercultural Bilingüe y ha desmantelado el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas CoDeCI”, completó.



Es así que desde la central obrera manifestaron que estas leyes, que son inconstitucionales y no convencionales, van a ser inaplicables en estos territorios comunitarios y reivindicaron “la decisión política de las comunidades y del Parlamento Mapuche Tehuelche en defender el territorio comunitario”.