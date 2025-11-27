Reyes inauguró el Zonal IV de Juegos Comunales en Cholila

El presidente de Chubut Deportes, junto al intendente Silvio Boudargham, encabezaron el acto inaugural del Zonal IV, que cuenta con la participación de más de 150 niños.

Este miércoles se llevó adelante en la localidad cordillerana de Cholila, la segunda jornada de competencias del Zonal IV de Juegos Comunales 2025, organizados por Chubut Deportes, con el respaldo de Pan American Energy y la Fundación Banco del Chubut.

Recordando que el evento inició el martes con las pruebas de atletismo y el tenis de mesa, hoy se llevó adelante el torneo de futsal, que se jugó integrantemente en el Gimnasio Municipal y contó con la participación de más de 150 niños y niñas de las localidades de El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y los anfitriones de Cholila, que integran la Zona V del programa. La maratónica jornada se extendió hasta últimas horas de la tarde, dado que se jugaron un total de 29 encuentros.

En horas del mediodía se realizó el acto inaugural del zonal, que es el último del año previo a la instancia provincial. El mismo contó con la presencia presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y del intendente local, Silvio Boudargham. Además, participaron el director de Deportes de la localidad de Cholila, Gastón Nogues Ochoa, el Delegado Regional de Esquel, Lucas de Godos, la directora general de las Artes y Promoción Cultural, Anabella Harnegget, la coordinadora de Cultura de la localidad de Cholila Mirna Reyes y el responsable de área Deportiva de la Delegación Esquel, Miguel Reyes.

“Estos juegos son de la gente”

Tras la presentación de las banderas de ceremonia, portadas por atletas locales y la entonación del Himno Nacional, Reyes se dirigió a los presentes y destacó que “es un placer estar en Cholila, siendo por primera vez sede de Juegos Comunales. Estos juegos no son de una gestión del gobierno, sino que son de la gente. De la gente que compone cada una de las comunas de la provincia, asique sepamos cuidarlos y sepamos defenderlos.

“A nosotros nos toca administrar de la mejor manera los recursos, en un momento sumamente complejo y es difícil tomar la decisión de que esto pase, pero la tomamos porque creemos que es un programa fundamental”, cerró el funcionario provincial.

El encuentro deportivo tendrá continuidad y cierre este jueves, con el desarrollo de los torneos de newcom y boccia, dispuestos para adultos mayores, con lo cual quedará oficialmente cerrada la instancia de zonales, a la espera de las finales provinciales.