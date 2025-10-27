Resultados elecciones 2025 en Chubut:Dos fuerzas estarán representando las bancas de diputados

Chubut renovó dos bancas en la cámara de diputados de la nación, marcando los chubutenses con su participación en los comicios un nuevo escenario político.

El domingo de puso en practica por primera vez la boleta única de papel.

En la provincia se impuso La Libertad Avanza obtuvo el 28,4% de los votos con Maira Raquel Frias

, seguido por Frente Unidos Podemos con el 27,7%, llevando a Juan Pablo Luque a ocupar la segunda banca en la cámara baja nacional.

El recuento de votos ubico en tercer lugar a la fuerza del oficialismo provincial que se quedó con el 20.03 % .