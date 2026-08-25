Responsable: El tribunal encontró culpable de hurto de morfina al enfermero

El tribunal mixto declaró por unanimidad a Marcelo Gustavo Villarruel, enfermero de 54 años del Hospital Zonal, como autor penalmente responsable del delito de hurto calificado en dos hechos en concurso real. Tras el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía, los tres jueces técnicos y los dos populares determinaron que el imputado sustrajo un total de siete ampollas de morfina de la caja de seguridad del establecimiento de salud entre finales de 2024 y principios de 2025.

El caso llevado a juicio por el fiscal Fidel González, con colaboración del fiscal Ezequiel Forti, fue acreditado en el debate. El tribunal, presidido por Martin O’Connor e integrado por los jueces técnicos José Luis Enis y Jorge Novarino, junto a los vocales legos Celestina Farías y Emiliano García— dio por acreditado el accionar ilícito.

El esquema delictivo y el registro audiovisual

Los faltantes detectados el 26 de diciembre de 2024 (cinco ampollas) y el 5 de enero de 2025 (dos ampollas) derivaron de un protocolo estricto implementado por la dirección del Hospital ante sospechas previas. La custodia del estupefaciente estaba bajo la responsabilidad exclusiva de los médicos de guardia, quienes realizaban recuentos al inicio y cierre de cada turno.

La prueba clave del proceso estuvo conformada por los registros de las cámaras de seguridad y las pericias correspondientes:

Maniobra en cámara: Los videos mostraron al acusado abriendo la caja en horas de la madrugada. Se observó un patrón claro: Villarruel cubría la maniobra con su espalda para ocultar la apertura y luego manipulaba otros psicofármacos sin cubrirse.

Uso de llave sustraída: El imputado accedió a las llaves que los médicos guardaban en pertenencias personales (mochilas y casilleros) dentro del área de enfermería.

Peritajes e indicios: Una pericia escopométrica confirmó la identidad de Villarruel. Además, se sumaron al expediente el hallazgo de la foto de una ampolla de morfina en su teléfono celular, tuvieron en cuenta situaciones en las que intentó obtener de manera informal la morfina y el cese absoluto de faltantes tras su apartamiento de las guardias.

El tribunal desestimó el planteo de nulidad de la defensa sobre las filmaciones.

Calificación legal y debate de la pena

La conducta de Villarruel fue encuadrada en el delito de hurto calificado (Arts. 162 y 163, inc. 3° del Código Penal), debido al uso de llave sustraída para lograr sustraer la morfina.

La audiencia de cesura de pena, donde se debatirá la sanción a imponer y la imposición de costas, quedó fijada para el próximo jueves 27 de agosto de 2026 a las 10:00 horas.