Respaldo de Provincia a empresas chubutenses

La ministra de Producción recorrió el Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia y también se reunió con la nuevas autoridades de la Sociedad Rural de la ciudad. Confirmó que próximamente habrá un gran encuentro con empresas provinciales.

En respuesta al pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de trabajar en terreno, consolidando el vínculo con las industrias y la producción local, la ministra de Producción, Laura Mirantes recorrió industrias metalúrgicas ubicadas en el Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia y se reunió con las nuevas autoridades de la Sociedad Rural.

Durante la recorrida, la titular de la cartera productiva de la provincia expresó que “es un pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres interactuar con el privado, conocer las debilidades para fortalecer los vínculos e ir articulando necesidades como la falta de mercado y financiamiento para poder crecer, lo cual es sumamente importante porque muchas tienen una trayectoria de 50 años”.

En ese marco confirmó que “estamos dispuestos a poner financiamiento a disposición, como también las líneas del Banco del Chubut y del Consejo Federal de Inversiones (CFI)” dijo la ministra al visitar de una de las empresas comodorenses.

Seguridad jurídica y alivio fiscal

Anunció además que “próximamente tendremos una reunión masiva para empresas, será un hito y el gobernador seguramente será parte de este inicio, donde con el sector privado y el empresariado formaremos la comisión que permitirá un gran avance para la provincia, ya que hablamos de la modificación del decreto 1239/06 un decreto con mucha burocracia para el sector privado, que garantizará la seguridad jurídica de los procesos y traerá alivio fiscal para crecer”.

La agenda cumplida por la ministra Mirantes en Comodoro Rivadavia incluyó además una reunión con las nuevas autoridades de la Sociedad Rural “para intercambiar proyectos e ideas”.

Décadas de trabajo

Por su parte el gerente de Industria Metalúrgica “GM”, ubicada en el Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia, Orlando García y su socia, Marcela Avila señalaron que “somos una PyME fundada en el año 1979 abocada al mercado metalúrgico y con 46 años de trayectoria en la ciudad. Hemos exportado a Perú un equipo completo de Torre de Perfilaje íntegramente construido desde cero en nuestra base para la empresa Geowell”.

“En el día de hoy nos visitó la ministra de Producción porque acercamos a la Dirección de Industrias una carpeta con nuestros servicios. Actualmente trabajan cinco personas en planta permanente e incorporamos pasantes de escuelas técnicas” señaló García, agregando que “estamos contentos con la visita y es sumamente importante para nosotros comentarle nuestras inquietudes y proyectos”.

