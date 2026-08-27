Reserva Epuyén: se reunió el Consejo Consultivo en Puerto Patriada

El miércoles 19 de agosto el Consejo Consultivo de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén sostuvo una nueva reunión en Puerto Patriada convocada por la Secretaría de Bosques.

En dicha oportunidad la Dirección de Conservación y Gestión de Parques y Reservas presentó un informe sobre el impacto que tuvo en la reserva el incendio Primera Cantera ocurrido el verano pasado en la región. En ese marco se explicó que, aunque con distintos grados de intensidad, afectó cerca de 14.500 hectáreas, casi la mitad de su superficie. Al mismo tiempo se remarcó que la institución está planificando acciones de restauración, y que a su vez distintas organizaciones están llevando adelante iniciativas para la recuperación ambiental.

Más tarde, la Dirección de Conservación y de Parques y Reservas anunció que se aprobó la reglamentación de uso de los senderos de la reserva que antes se había trabajado en ese espacio, y que se instaló cartelería informativa en el inicio de las rutas. El momento fue oportuno para compartir opiniones que van a permitir ajustar la implementación de ambas herramientas.

Luego, se evaluaron propuestas de actividades a desarrollar en el área presentadas por particulares ante la Secretaría de Bosques: por un lado, la segunda edición del evento deportivo Patriada Trail; por el otro, un plan de prestación de servicios de navegación.

Finalmente, el encuentro fue propicio para dar inicio al trabajo en comisión de un protocolo para el desarrollo de actividades náuticas en el lago.

Hay más información sobre la RFUMLE y el Consejo Consultivo que asesora a la Secretaría de Bosques en la implementación del Plan de Manejo que ordena el uso del área en este enlace.