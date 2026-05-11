Refuerzan la búsqueda de Analía Corte en todo Bariloche

La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el viernes en la zona oeste de Bariloche, se intensificó en las últimas horas. Por disposición del Ministerio de Seguridad de Río Negro, se ampliaron los rastrillajes en todas las jurisdicciones y reforzaron el operativo con más efectivos, perros especializados, grupos tácticos, brigadas rurales, montadas y personal de rescate.

El importante despliegue es coordinado por el segundo jefe de la Unidad Regional III, Félix Castro, y el jefe de Zona I, Luis Hawrilak, ambos con jerarquía de Comisario Inspector, bajo la órbita de la Comisaría 27°.

Con el correr de las horas y ante la falta de pistas firmes, el operativo tomó una dimensión inédita en Bariloche. La fuerza rionegrina dispuso más de 40 efectivos policiales propios trabajando de manera simultánea en distintos sectores, mientras otras instituciones provinciales y nacionales se sumaron para ampliar el radio de búsqueda en zonas urbanas, senderos, costas y áreas boscosas.

Además, desde el Ministerio de Seguridad se decidió reforzar la presencia policial en cada jurisdicción para no dejar sectores sin recorrer. La medida implicó nuevos rastrillajes y controles coordinados en puntos considerados estratégicos, principalmente en lugares que la mujer frecuentaba habitualmente.

En paralelo, la Comisaría 27° mantiene el comando operativo mientras distintas divisiones especializadas avanzan sobre tareas específicas. El COER trabaja en áreas complejas y de difícil acceso, mientras la Brigada Montada y la Brigada Rural recorren senderos y sectores agrestes con caballos y patrullajes peatonales. A eso se suma el trabajo de móviles policiales de la Comisaría 27° y Subcmisaría 55°, que sostienen recorridas permanentes.

Uno de los puntos más sensibles de la búsqueda está centrado en la zona costera y en cercanías del arroyo Casa de Piedra. Allí intervienen efectivos de Prefectura Naval y buzos especializados, que inspeccionan sectores de agua y márgenes donde el acceso es complicado. También participan Protección Civil, SPLIF y Parques Nacionales, organismos que aportan logística, conocimiento del terreno y apoyo en áreas forestales.

Por otra parte, el trabajo con perros adiestrados se transformó en una pieza central del operativo. Se sumó un equipo llegado desde General Conesa, enviado especialmente para ampliar los recorridos en sectores de montaña y senderos cercanos al kilómetro 12 de Avenida Bustillo. También participa un perro de la Policía Federal y otro perteneciente a Bomberos, en una búsqueda que se mantiene activa durante toda la jornada.

Mientras tanto, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales avanza con otra línea clave: reconstruir los últimos movimientos de la mujer desaparecida. Para eso, los investigadores anlizan registros de cámaras de seguridad del Sistema Integral de Prevención del Delito, grabaciones particulares y comerciales, además de imágenes del transporte urbano y movimientos asociados a la tarjeta SUBE.

El objetivo es determinar si utilizó colectivos o si existen registros que permitan reconstruir el recorrido previo a su desaparición.

La escena en la zona oeste de Bariloche refleja la magnitud del operativo. Patrulleros entrando y saliendo de caminos internos, grupos de rescate caminando entre el bosque, perros rastreadores siguiendo rastros en sectores húmedos y efectivos revisando senderos bajo temperaturas bajas forman parte de una búsqueda que no se detiene.

Desde el entorno de la mujer desaparecida también aportaron información sobre lugares habituales que solía visitar, lo que permitió ampliar el radio de trabajo hacia senderos y espacios naturales donde ahora se concentran varios equipos de búsqueda.

Por el momento no existen rastros concluyentes sobre el paradero de la mujer de 52 años, aunque el operativo continúa creciendo en recursos humanos y logísticos. La prioridad, remarcaron desde la fuerza provincial, es sostener la búsqueda activa en cada jurisdicción hasta obtener resultados.