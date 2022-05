Referentes vecinales de El Hoyo solicitan al Concejo acompañe pedido de amparo ante la inminente obra hídrica Arroyo Catarata

Referentes de las juntas vecinales de El Hoyo, le solicitaron al Concejo Deliberante arbitre los medios necesarios para la presentación de un Recurso de Amparo, motivados por el avance de obras de captación del Arroyo Corbata, advirtiendo que preocupa la capacidad de abastecimiento hídrico y el impacto ambiental que pudieran generar sobre la cuenca.

En rueda de prensa, los referentes vecinales de los barrios Catarata Norte, Cume-Hue, Pedregoso y Sauzal, “Esto es una preocupación que surge, y planteamos a las autoridades, venimos escuchando anuncios de megaproyecto, no nos han dado información técnica del mismo, a pesar de haber pedido reunión con las autoridades…”, indicó Gustavo Ríos de Catarata Sur.

“Nos preocupa que se esté trabajando un proyecto unificado de la localidad de Lago Puelo y El Hoyo, tenemos problemáticas muy importantes de agua potable, todo esto afecta toda la cuenca “, subrayó Cecilia García de Barrio Cume-Hue.

En uno de los párrafos la misiva elevada a las autoridades locales, las juntas vecinales nucleadas en el reclamo, sostienen que la obra de captación de agua del arroyo Catarata “no contempla la fragilidad del cauce, ni se han evaluado las consecuencias post incendio, que arrasó con gran parte de la cuenca y que posiblemente incida en el aforo futuro”.

Uso político del tema

Consultado el intendente Pol Huisman sobre el planteo de los referentes vecinales “la autorización que hizo el IPA, la autoridad que regula el uso del agua, es clarísima, respecto a la capacidad que puede tomar Lago Puelo por segundo, que está dentro de los caudales que el arroyo tiene. Yo creo que acá hay un uso político … ellos encontraron que acá tienen un fantasma para asustar a la sociedad y lo agitan imaginando las elecciones y alguna otra cuestión “, sostuvo el mandatario municipal.

Así mismo Huisman aseveró “El IPA es responsable de la administración del agua, y estamos hablando que el ente nacional de obras hídricas y saneamiento es muy meticuloso, para que una obra salga aprobada por el ENOSHA pasa por muchos filtros de toda naturaleza, sobre todo en relación de la regulación de caudales, temas ambientales … así que no hay un problema para la localidad de El Hoyo en ese sentido”.

Por otra parte, explicó que el proyecto de Lago Puelo incluye dos accesos de agua para abastecer los tanques de Trafian y Las Golondrinas.

El tema también fue motivo de preocupación para los concejales locales, quienes días pasados tuvieron una videollamada con funcionarios del IPA. A su término, informaron que “la obra fue licitada con un permiso provisorio de 20 metros cúbicos por segundo” ; no obstante a ello requirieron mayor información al respecto.