Referentes internacionales destacaron la labor de las Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno de Chubut



Miembros de la organización CHW Center for Research + Evaluation de Estados Unidos efectuaron una recorrida por los Hospitales Rurales de Paso de Indios y Dolavon, y el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Ramón Carrillo” de Trelew. Desde la Secretaría de Salud provincial se apunta a fortalecer el intercambio técnico y comunitario, haciendo eje en la prevención y promoción de salud.



El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Salud, organizó una recorrida por Hospitales Rurales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) junto a referentes de una organización sanitaria internacional, quienes destacaron el rol de las Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno (TCST) de Chubut.



En ese marco, representantes de la Dirección Provincial de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, Karen Bender y Norma Dávila, junto a miembros de la organización CHW Center for Research + Evaluation de Estados Unidos, las especialistas en Salud Pública y Salud Comunitaria, Noelle Wiggins y Teresa Campos Domínguez, visitaron los Hospitales Rurales de Paso de Indios y de Dolavon, además del CAPS “Dr. Ramón Carrillo” de Trelew, ocasión en la que recorrieron los barrios del sector.



Trabajo en terreno



En los nosocomios fueron recibidos por sus directores, en Paso de Indios por Primitivo Robla y en Dolavon por Susana Pritchard, acompañados por las trabajadoras comunitarias, quienes presentaron la labor sanitaria que desarrollan en terreno y los programas sobre promoción de salud que concretan en cada una de sus comunidades.



En cada uno de los encuentros que encabezó el equipo de la Secretaría de Salud provincial, se expuso y se analizaron diferentes ejes como la organización del trabajo en terreno, registro, planillas de familia, informe sociodemográfico 2024 y sociosanitario 2025, la experiencia de la Expo Salud, actividades comunitarias y el trabajo en red (Mesa intersectorial e interdisciplinaria), y el programa PROSANE, concretado en las instituciones educativas.



Además, como cierre de su gira por Chubut las referentes internacionales formaron parte de las “Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud”, que se desarrollaron en Comodoro Rivadavia.