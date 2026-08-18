Recuperan los haberes de un jubilado de El Maitén tras una rápida investigación

La Fiscalía en un trabajo conjunto con la DPI lograron identificar a los presuntos autores del engaño cometido contra un adulto mayor en la localidad de El Maitén y recuperar la totalidad del dinero que le habían sustraído. El fiscal Nicolás Vasiliev, asistido por el minucioso trabajo de campo de la DPI, pudo ubicar al sospechoso, concretar un allanamiento en una localidad vecina y recuperar el dinero de la víctima.

El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando los imputados abordaron al jubilado al salir de hacer compras tras cobrar su haber mensual. Mediante engaños —simulando ser vendedores de carne y miembros de una institución religiosa que ayudaba a personas mayores— los ocupantes de una camioneta ganaron su confianza y se ofrecieron a llevarlo a su casa.

Una vez en el domicilio, los estafadores le propusieron ayudarlo a tramitar un préstamo personal. En un momento de distracción, probablemente mientras la víctima buscaba sus documentos, le sustrajeron de la mochila el dinero en efectivo que acababa de retirar del banco, una cifra cercana a los 500.000 pesos. El jubilado fue trasladado a la sucursal del Banco del Chubut, donde ingresó junto el hombre para realizar la supuesta gestión de un préstamo. El sujeto lo dejó sentado en el hall de entrada mientras él se dirigió al sector de cajas, pero luego regresó refiriendo que no podían otorgarle el crédito por su edad. Finalmente, lo trasladaron de regreso

a su casa, le entregaron un trozo de carne dentro de una bolsa transparente y se retiraron.

Ya en su vivienda, la víctima notó la falta del efectivo y avisó a la policía.

Investigación relámpago y coordinación

La articulación entre el fiscal Vasiliev y la División Policial de Investigaciones (DPI) resultó fundamental para resolver el caso en tiempo récord. El análisis sistemático de las cámaras de seguridad del banco permitió reconstruir los movimientos exactos de la camioneta, confirmar la secuencia del engaño e identificar de forma clara el rostro del principal sospechoso, un hombre con antecedentes por delitos similares contra jubilados en la región.

A estas pruebas se sumaron los testimonios del personal bancario y de familiares de la víctima, quienes aportaron datos clave sobre las características físicas del sospechoso y de la camioneta utilizada.

Con las evidencias reunidas, la Fiscalía solicitó de manera urgente una orden de allanamiento al juez de turno para registrar un domicilio ubicado en El Bolsón, donde se había localizado el vehículo. Durante el operativo se logró recuperar el dinero robado, secuestrar prendas de vestir vinculadas al hecho y decomisar teléfonos celulares para avanzar en la identificación de una mujer que habría actuado como cómplice.

El acusado quedó imputado de manera provisoria por los delitos de hurto y tentativa de estafa.