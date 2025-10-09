Recuperan en El Bolsón tanque de agua robado en El Hoyo

En un procedimiento policial concretado en la tarde de hoy respecto de un domicilio de la localidad de El Bolsón, se procedió al secuestro de un tanque de agua de 1.100 LTS que había sido denunciado como sustraído en la localidad de El Hoyo durante los días 26 y 29 de septiembre pasado.

El hecho fue denunciado por una vecina de la localidad de El Hoyo quien alertó sobre la sustracción de un tanque de agua de gran capacidad el cual se hallaba depositado en el patio de su propiedad, hecho que se habría producido en ocasión de haberse ausentado de su vivienda por algunas horas.

Iniciada la investigación por personal de la DPI Comarca Andina de la Policía del Chubut, se estableció la participación de una camioneta la cual habría trasladado el elemento denunciado como sustraído desde el mismo lugar del hecho hasta una propiedad de la calle Salminiac de localidad de El Bolsón

Con estos resultados y bajo la supervision del Ministerio Público Fiscal Lago Puelo, con la colaboración e intervención del personal de Comisaria 12 de la Policía Rionegrina, en la tarde de este miercoles se allanó la vivienda del sujeto sindicado procediendo al secuestro del bien denunciado como sustraído, dispositivos celulares y el vehículo utilizado para cometer el hecho.

Las medidas fueron resueltas por el juzgado penal de esta circunscripción judicial y ratificadas por el juzgado penal de la Provincia de Rio Negro.