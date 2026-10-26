Récord de recaudación y más de 15 mil personas: Torres acompañó la Fiesta del Pingüino y el Telebingo Deportivo Solidario en Trelew

El Gobernador participó, junto al intendente Gerardo Merino, de la 13ª Fiesta del Pingüino, realizada en el marco del 140° aniversario de Trelew. La celebración reunió a miles de familias y contó con una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario, que durante 2026 alcanzó una recaudación superior a los $1.800 millones, de los cuales más de $1.300 millones corresponden a clubes e instituciones deportivas y culturales de toda la provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este domingo junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, de la 13ª Fiesta del Pingüino y de una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario, desarrollados en el predio del Club Huracán como parte de las celebraciones por el 140° aniversario de la ciudad.

La jornada reunió a más de 15 mil personas que disfrutaron de una amplia programación de espectáculos musicales, actividades culturales y los sorteos organizados por el Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, en el marco de una iniciativa que este año alcanzó cifras récord y permitió fortalecer el financiamiento de clubes e instituciones deportivas y culturales de toda la provincia.

Durante la celebración, Torres recorrió junto a Merino los distintos espacios del predio, entre ellos la carpa de Raíz Emprendedora, programa del Gobierno Provincial que impulsa el desarrollo económico y la autonomía de mujeres emprendedoras, y compartió la jornada con vecinos y familias de Trelew y otras localidades de Chubut.

“Es muy importante darle vida y movimiento a Trelew”

El Gobernador destacó la convocatoria de la Fiesta del Pingüino y remarcó la importancia de sostener este tipo de propuestas por su impacto social, cultural y económico en la ciudad.

“Estoy muy contento por el buen clima de la gente. Recién estuvimos en la carpa de Raíz Emprendedora y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que se anima a emprender”, expresó Torres.

En ese sentido, sostuvo que “tanto con la Municipalidad como desde el Gobierno Provincial es muy importante darle vida, darle movimiento a Trelew”, y valoró la participación de más de 15 mil personas durante la celebración.

El mandatario también destacó que este tipo de encuentros permite atraer visitantes de distintos puntos de Chubut y generar nuevas oportunidades para los sectores vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio.

“Hoy había gente de Gastre, de Puerto Madryn, de Gaiman, de Comodoro, de muchos lugares que vinieron a disfrutar de este evento en familia, que genera movimiento tanto para los gastronómicos como para los hoteleros”, indicó.

Asimismo, consideró fundamental mantener una agenda de actividades durante todo el año, especialmente durante la temporada de verano, para promover la llegada de visitantes y dinamizar la economía local.

“Hay que sostenerlo porque es una política necesaria para reactivar la economía, pero también para disfrutar. Hay muchas familias que se encuentran en estos eventos”, afirmó.

El Telebingo permite fortalecer a los clubes de toda la provincia

Torres también puso en valor el alcance del Telebingo Deportivo Solidario y destacó su importancia como herramienta de financiamiento para instituciones que cumplen un papel fundamental en sus comunidades.

“El impacto social que tuvo el Telebingo Deportivo es tremendo, a lo largo y ancho de toda la provincia. Es una forma de que Lotería llegue a lugares a los que es muy difícil llegar”, expresó.

El Gobernador explicó que la iniciativa permite acompañar especialmente a clubes de barrio y entidades pequeñas que, mediante la comercialización de cartones, obtienen recursos para sostener sus actividades, adquirir equipamiento y mejorar sus instalaciones.

En ese marco, destacó que algunas instituciones pudieron concretar pequeñas obras, mientras que otras avanzaron, con el acompañamiento de Chubut Deportes, en proyectos de infraestructura deportiva, como la instalación de canchas de césped sintético.

“Es muy importante el trabajo que se está haciendo en conjunto entre Chubut Deportes, Lotería y Desarrollo Humano. Hay un trabajo transversal a lo largo y ancho de la provincia”, remarcó.

Más de $1.300 millones para instituciones deportivas y culturales

Por primera vez en su historia, el Telebingo Deportivo Solidario realizó dos ediciones durante un mismo año, alcanzando una venta aproximada de 96.000 cartones y una recaudación superior a los $1.800 millones.

De ese total, más de $1.300 millones corresponden directamente a clubes, instituciones deportivas y entidades culturales de Chubut, que pueden destinar esos recursos al sostenimiento de sus actividades, la adquisición de equipamiento y la mejora de sus instalaciones.

En esta segunda edición se distribuyeron más de 60.000 cartones entre más de 200 instituciones de distintos puntos de la provincia, ampliando el alcance de una iniciativa que combina entretenimiento con el financiamiento de proyectos comunitarios.

Cada cartón tuvo un valor de $20.000, de los cuales el 70% corresponde a la institución encargada de su comercialización.

El sorteo incluyó dos vehículos 0 kilómetro: un Volkswagen Tera, correspondiente a la quinta ronda a bingo, y un SUV híbrido BAIC BJ30, previsto para la sexta ronda. Además, se pusieron en juego más de $11 millones en premios en efectivo durante las primeras cuatro rondas.

Raíz Emprendedora y nuevas oportunidades de trabajo

Durante su recorrido por el predio, Torres visitó la carpa de Raíz Emprendedora, donde dialogó con mujeres que participan del programa provincial y conoció los productos que elaboran y comercializan.

El mandatario destacó el crecimiento de esta iniciativa, orientada a fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante herramientas de capacitación, acompañamiento y generación de oportunidades laborales.

“Raíz Emprendedora es un programa que llegó para quedarse. Es muy lindo ver que tantas familias se animan a emprender, que encuentran una salida laboral también y que lo hacen con ganas, con vocación”, expresó.

Asimismo, resaltó la calidad de los productos ofrecidos y el interés del público por las propuestas de las emprendedoras, al considerar que estos espacios permiten visibilizar su trabajo, ampliar sus posibilidades de comercialización y generar nuevas fuentes de ingresos.

En ese marco, Torres valoró la articulación entre distintas áreas del Gobierno Provincial, entre ellas Producción y la Secretaría General de Gobierno, para impulsar programas que promuevan el emprendedurismo y generen oportunidades concretas para las familias chubutenses.

Dos jornadas de espectáculos y actividades para toda la familia

La 13ª Fiesta del Pingüino comenzó el sábado 24 de octubre, con entrada libre y gratuita y una programación que reunió a artistas, músicos y agrupaciones de distintos puntos de la provincia.

Durante la primera jornada se presentaron los ballets Ayün Mapú, Chacay Sureño, El Matrero y El Coirón, además de Las Leivas, Juanjo del Prado, Laureano Ulloa, Sofía Muñoz, Herencia Trelew, Crisol, Suyay Kalen, Rock and Folk y Agustín y su Teclado.

También se realizó la entrega de premios del concurso de la Fiesta del Pingüino, como parte de las actividades organizadas para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad.

El domingo, la programación comenzó a las 17 horas con una clase de zumba y continuó con las presentaciones de Elí Espíndola, Mía Morejón, Noches de Cumbia, La RN, Parabelo —banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota—, Sudestada y Flashmob.

La jornada incluyó el sorteo del Telebingo Deportivo Solidario y culminó con el espectáculo musical de Desakta2, una de las bandas de cuarteto más convocantes del momento.

De esta manera, la Fiesta del Pingüino y el Telebingo Deportivo Solidario se consolidaron como dos de las principales propuestas de los festejos por el 140° aniversario de Trelew, reuniendo a miles de familias y combinando actividades culturales y recreativas con una iniciativa que permite fortalecer el trabajo de cientos de instituciones deportivas y culturales de toda la provincia.



