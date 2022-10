Reclamo de Brigadistas: Aseguran que sus salarios no cubren la canasta básica familiar

Combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en el marco de un paro de actividades de 48 horas, se manifestaron este viernes sobre Ruta Nacional 40, frente a la delegación de incendios Las Golondrinas, con cortes intermitentes y panfleteada, con el objeto de visibilizar el reclamo exigiendo la apertura de paritarias para tratar la re categorización y un aumento salarial del 50%, la cual vienen pidiendo desde hace un mes sin respuesta positiva por parte del gobierno.

Al respecto, Jesús Riquelme delegado representante de brigadistas explicó “Estamos pidiendo apertura de apertura de paritarias para tratar los temas de aumentos salarial y re categorización de unos 60 compañeros de todas las bases en servicio, que están hace años en la categoría inicial ( con un salario de bolsillo de 107 mil pesos) , en condiciones de pasar a combatientes avanzados”; “Hay que tener en cuenta que a partir de ahora, el trabajo de nosotros ya no tiene feriados, con turnos rotativos las 24 horas, estamos trabajando 7 horas diarias los seis días de la semana “.

Aseveró que “El aumento del 50% es lo que necesitamos los combatientes para cubrir la canasta básica alimentaria, teniendo en cuenta las horas que trabajamos, en disponibilidad las 24 horas “.

El delegado de los trabajadores subrayó que “nos movilizamos porque muchas veces al gobierno le molesta que la gente se entere dela realidad , vamos a ver si obtenemos respuestas con estas movilizaciones “

Indumentaria

Riquelme al ser consultado cual es la situación de indumentaria de los combatientes, dijo “ Hay que aclarar que la ropa que se entregó , estaba planificada para la temporada anterior, no es que hicieron una compra nueva para esta temporada. La ropa que se entrego fue camisa y pantalón, hay que tener en cuenta que un incendio a veces dura 10 o 15 días, y uno no puede tener una sola muda de ropa … al incendio se va también con borcegos, mochilas, cascos que no estén vencidos, nos están todos vencidos. Las bases están prácticamente sin combustibles … se está mal, esperan a que empiecen los incendios para que aparezca indumentaria “

En materia de infraestructura, la delegación Las Golondrinas, según Riquelme está bien, aunque insistió en que “ para salir a los incendios la gente tiene que estar bien paga acorde al trabajo que hace, con indumentaria y equipamiento adecuado”.

En cuanto a la disponibilidad de personal sostuvo que nunca es suficiente ante los incendios que se caracterizan en la zona con terrenos complicados, el recurso humano se refuerza ante eventos ígneos con combatientes del sistema nacional y de la vecina provincia de Rio Negro.

Riquelme adelantó que de no tener respuesta favorable, continuarán los paros y movilizaciones las cuales se replican en las distintas delegaciones de la cordillera.

Finalmente hizo extensivo su agradamiento a la población con quien tienen una relación muy estrecha , “siempre nos dan su apoyo , y un grito de aliento como –vamos que se puede- “, enfatizo.