Reclaman revisar una decisión judicial en Lago Puelo

La Fiscalía de Lago Puelo objetó que una captura fuera anulada sin audiencia y sin intervención del Ministerio Público Fiscal, en una causa donde uno de los imputados resultó herido tras un intento de robo y debía enfrentar un pedido de prisión preventiva.

La Fiscalía de Lago Puelo solicitó que se revise la decisión de la jueza penal Silvina Vélez, quien dejó sin efecto la captura y la rebeldía de un imputado sin convocar audiencia ni requerir la presencia del Ministerio Público Fiscal. La medida se basó únicamente en una presentación electrónica realizada por el propio acusado mediante el sistema Serconex, en la que justificó su ausencia y comunicó la designación de un nuevo defensor.

El fiscal general Carlos Díaz Mayer advirtió que la causa tenía etapas pendientes: una audiencia preliminar aún sin concretar y dos pedidos de apertura de investigación en trámite. En uno de esos hechos, la víctima repelió un intento de ingreso a su vivienda efectuando un disparo que impactó en la pierna de uno de los agresores, identificado como Águila. Este imputado, que posteriormente ingresó a un centro de salud de El Bolsón para atender la herida, debía enfrentar un inminente pedido de prisión preventiva hasta la definición de una condena o la realización del juicio.

Díaz Mayer sostuvo que la revisión era indispensable para garantizar la continuidad del proceso y asegurar la comparecencia de los imputados.