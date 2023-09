Reclaman inversiones en el aeródromo de El Bolsón “antes de que comiencen a operar los aviones hidrantes”

Aproximadamente en dos meses tendrían que quedar apostados los medios aéreos contratados cada año por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Sin embargo, todavía no se ha hecho el mantenimiento de la pista y hay dudas de que quede operativo en tiempo y forma.

Como en cada temporada, a principios de diciembre se destacan helicópteros y aviones hidrantes para el combate de incendios forestales en la Comarca Andina. La demora en las inversiones para equipamiento y acondicionamiento general de las instalaciones motivó la preocupación de los organismos encargados de los operativos, tomando en consideración que “tenemos incendios cada vez más virulentos y extremos, que para su combate requieren de herramientas más complejas”.

En consecuencia, “son fundamentales los ataques rápidos con agua, ya sea a través del concurso de una brigada helitransportada o el baldazo desde un avión hidrante”, subrayan los expertos valorando la experiencia y el trabajo de los medios aéreos.

No obstante, el jefe de la ANAC en la región, Hernán Cerieldin, advirtió que “desde hace dos años no se han cumplido las expectativas sobre las obras solicitadas para que este aeródromo esté operativo un ciento por ciento”.

Explicó que las instalaciones “son propiedad de la provincia de Río Negro, responsable del mantenimiento del predio completo, incluyendo las pistas y demás bienes”. Entre las prioridades, enumeró “una mejora sustancial en la infraestructura, sobre todo en la pista. Hay que hacer un mantenimiento general de limpieza, para eso se requiere maquinaria pesada y personal”.

Sumó “la limpieza de los laterales de pista, para que una aeronave pueda operar con seguridad reglamentaria. Lo mismo en la cabecera para garantizar el frenado de cualquier avión que se quede corto en la maniobra”

De igual modo, pidió “concientizar a la población acerca de la importancia que tiene el aeródromo para toda la comarca, ya que cada verano es el centro de las operaciones aéreas para el combate de todos los incendios forestales en la zona”.

Sumó que además “es un aeropuerto destinado a los vuelos de turismo y otros particulares, ya que hay empresarios que se mueven con sus propios aviones y necesitan el uso de la pista. De igual manera, siempre está abierta la posibilidad de recibir algún tipo de vuelo de línea aérea con pasajeros”.

En otro orden, Cerieldín graficó que “trabajamos en un edificio viejo que no tiene calefacción y se llueve, donde desde una oficina administrativa se hacen incluso las operaciones propias de una torre de control”.

Asimismo, señaló que “en cuanto al equipamiento, estamos bastante limitados con las comunicaciones, ya que la antena quedó obsoleta. Necesitamos su reparación o la construcción de un nuevo campo y la provisión de nuevos equipos de VHF para las comunicaciones operativas, de meteorología y planes de vuelo”. Con todo, reconoció que “la antena instalada por Arsat funciona correctamente”.

Balizamiento

Sobre la posibilidad de un balizamiento de la pista para extender la prestación horaria, el funcionario de ANAC coincidió en que “sería necesario, aunque es muy difícil porque es un equipamiento costoso. Por el momento, el único balizamiento es diurno, hecho con pintura”.

Agregó que “es una pista muy vulnerable, ya que prácticamente todo el día está llena de gente que viene a practicar deportes, a pesar de que el circuito saludable construido por el municipio está a pocos metros. Primero tendríamos que pensar en un alambrado perimetral en razón de que los vecinos no entienden que hablamos de una zona operativa y es muy peligroso caminar por allí”.

“La operación de una aeronave, desde el piloto hasta el personal que trabaja en tierra, es para personal idóneo y que posee licencias aeronáuticas habilitadas, no cualquier persona puede estar cerca de un avión o un helicóptero en marcha”, concluyó.