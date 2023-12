Reacciones a las medidas: respaldo de radicales y libertarios, rechazo de UxP e izquierda

Dirigentes de Unión por la Patria y de la izquierda manifestaron su enojo con los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo. Por el contrario, desde el radicalismo y Libres Buenos Aires, hubo respaldo al Gobierno.

Diputados y dirigentes del radicalismo y de Libres Buenos Aires respaldaron el paquete de medidas que anunció este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras desde Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda lo calificaron como una devaluación «feroz» que «perjudica» a la mayoría de los argentinos.



Los legisladores opinaron en las redes sociales sobre las primeras diez medidas del Gobierno nacional que conforman el denominado «paquete de urgencia económica», entre las que destacan el aumento del dólar oficial a 800 pesos, el cese de la obra pública financiada por el Estado, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.



La excandidata a gobernadora de la Libertad Avanza y legisladora de Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, publicó en la red social X: «Pasamos muchos años sufriendo las consecuencias de decisiones económicas que nos trajeron a la ruina. Tenemos la oportunidad de hacer lo que corresponde y reconstruir la Argentina. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero vamos a lograr vivir en el país que merecemos».

La legisladora de la Coalición Cívica Paula Oliveto señaló: «Los argentinos entendemos que la crisis es grande y que así no podemos seguir. Pero le pido al Gobierno que así como pensó en subir la asignación por hijo piense en los jubilados, que ya no dan más. El que trabajó toda su vida no puede sostener un ajuste».



Desde la UCR, el diputado mendocino Lisandro Nieri escribió en X que «el anuncio del ministro Luis Caputo fue simple y claro. Hay que ir sobre el origen del problema, no sobre las consecuencias».



«No podemos seguir gastando más allá de nuestras posibilidades. Tenemos que eliminar de una vez por todas el déficit fiscal», agregó.

En esa línea, el diputado radical Martín Tetaz dijo que «las medidas van todas en el sentido correcto, con mejoras de precios relativos para los sectores energético y externo, lo que quiere decir que se corrige la falta de energía y dólares. Fuerte sesgo fiscalista. Sin embargo no me gusta el dólar fijo, ni las retenciones, aunque sean transitorios. Gran acierto empezar duplicando AUH. Falta anunciar un nuevo régimen monetario de shock, que transmita la certeza de que cambian las reglas de juego, para que se desplome la inflación»

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Toniolli dijo que «Milei le declaró la guerra económica al pueblo argentino, sin distinguir entre clases medias, pobres, trabajadores formales e informales. No hay ajuste, hay transferencia de ingresos en favor de los que ganan cuando a la Argentina le va bien, pero sobre todo cuando le va mal».



Su colega y compañero de bloque Darío Martínez dijo que las medidas anunciadas «vienen a poner en marcha un brutal plan de ajuste que pagara toda la Nación, principalmente el pueblo trabajador, los humildes, y los jubilados».



Sostuvo que Caputo hizo un diagnóstico «plagado de errores, medias verdades y relatos y datos insólitos, con los que sólo pretenden justificar este verdadero despropósito social y económico que van a implementar».



«Quienes creyeron que este bestial ajuste no los iba a alcanzar, lamentablemente se chocarán rápidamente con la tremenda realidad de que son golpeados por este plan», sostuvo en un comunicado.



Martínez auguró «la pulverización del salario de los trabajadores, por alcance también de las jubilaciones, con previos de la canasta familiar y de los combustibles inalcanzables para quienes hoy llegaban a fin de mes».



En tanto, el exdiputado y dirigente del Movimiento Evita Leonardo Grosso publicó en la red social X que «Milei es una nueva expresión política para las viejas recetas neoliberales, más de lo mismo».

«Medidas económicas que benefician a los timberos del sistema financiero y perjudican a la mayoría de los argentinos. Dólares para los fugadores y hambre para los que laburan. Más inflación, menos trabajo, peores salarios», afirmó.



La diputada y sindicalista judicial Vanesa Siley dijo que se cumple «el sueño histórico de la derecha, desde (José) Martínez de Hoz hasta Caputo: eliminar la clase media argentina, destruir la puja distributiva, empobrecernos para dominarnos».



«Con los anuncios de hoy y los que seguirán, nada bueno vendrá», advirtió Siley.



Desde la izquierda, Nicolás Del Caño (FIT-U) dijo que Caputo propone «devaluación de más del 120%, tarifazos, congelamiento de programas sociales. Una declaración de guerra a la mayoría trabajadora con un salto brutal de la inflación y el saqueo del bolsillo de las y los trabajadores. El plan motosierra es contra el pueblo».



«Acaban de anunciar una nueva y monstruosa transferencia desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. La motosierra es contra el conjunto del pueblo trabajador» destacó.

Por su parte, la periodista y legisladora provincial de Santa Fe Amalia Granata dijo que «concuerdo con muchas ideas de este nuevo gobierno, pero dijeron que el ajuste lo pagaba la política; pero con estas medidas que acaban de anunciar está claro que lo va a pagar la gente. Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el pueblo!! Y los jubilados?

El titular de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, dijo que Caputo «acaba de repetir el mecanismo de exagerar la situación de crisis heredada para justificar medidas inadmisibles que van acrecentar en cuestión de días los niveles de pobreza en la Argentina por encima del 50% de la población».



La devaluación dispuesta, dijo, implica una multiplicación de la pobreza que apenas será paliada con los anuncios de aumentos en el ya devaluado valor de las AUH y a Tarjeta Alimentar».



Añadió que los otros anuncios relacionados con las importaciones y la suspensión de obra pública «van a implicar un fuerte impacto sobre las pymes abocadas al mercado interno y van a acelerar los procesos de quiebra que en el macrismo fueron un ‘industricidio’, con la consecuente perdida de fuentes de trabajo».



«Vamos a un escenario en semanas de una multiplicación del valor de tarifas en agua, luz, electricidad y gas que acrecentarán los ya debilitados bolsillos del pueblo argentino», aseveró Godoy.

El dirigente del Frente Patria Grande e integrante de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois dijo que Caputo anunció «un asesinato social sin inmutarse como un psicópata a punto de masacrar a sus víctimas indefensas».



Para Grabois, «el ‘pass through’ (el impacto que tiene en precios la suba del tipo de cambio) de devaluación a inflación indica un aumento de al menos el 80% en el costo de vida» y eso hará que el poder de compra alcance «para la mitad en el supermercado».



Alertó que a la «clase media media, la acaban de tirar a la pobreza» y manifestó que se intentó crear «la ilusión de que no había otro camino posible».



«Se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y los derechos patrimoniales de millones de personas. ¿En serio piensan que la gente no va a protestar?», recriminó.