Rawson se suma a la Ley Provincial de Promoción a las Inversiones Turísticas con un proyecto que integra producción y servicios

El Gobernador recorrió el avance del emprendimiento “Toninas Adventure”, que fortalecerá la oferta turística de Playa Unión y consolidará la integración entre el puerto, la actividad pesquera y el turismo. Destacó que la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas brinda previsibilidad y seguridad jurídica para impulsar nuevos proyectos en la provincia.

En el marco de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió junto al empresario Raúl “Tato” Cereseto el avance de la obra Toninas Adventure, un emprendimiento desarrollado íntegramente con capitales privados en Playa Unión que fortalecerá la oferta turística de la capital provincial y contribuirá al desarrollo del puerto de Rawson como un espacio donde convivan la producción, los servicios y el turismo.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres niveles con oficinas, locales comerciales, un espacio gastronómico y servicios destinados a turistas y visitantes, generando además empleo durante su ejecución y nuevas oportunidades de desarrollo para la actividad turística una vez finalizada la obra.

Confianza para invertir

Durante la recorrida, Torres destacó que “este tipo de proyectos demuestran que Chubut volvió a ser una provincia donde vale la pena invertir, porque hay reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica para quienes deciden generar trabajo”.

En ese sentido, explicó que el emprendimiento “forma parte de una estrategia que impulsamos desde el primer año de gestión para acompañar la inversión privada, entendiendo que el crecimiento económico también se construye generando las condiciones para que el sector privado invierta”.

El mandatario remarcó además que la ubicación del desarrollo “es estratégica, porque permitirá integrar la actividad pesquera con la turística, generando una propuesta que agregue valor a uno de los principales atractivos que tiene Rawson”.

Más turismo y más desarrollo

Torres sostuvo que “el puerto de Rawson tiene un enorme potencial para seguir creciendo, no solo desde la pesca, sino también a partir del turismo y los servicios vinculados a esa actividad”, y aseguró que la visión del Gobierno Provincial es avanzar hacia “un puerto multipropósito que amplíe las oportunidades de desarrollo para la ciudad”.

En ese marco, recordó que la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas fue impulsada para brindar incentivos, previsibilidad y seguridad jurídica a quienes invierten en la provincia.

“Algunos planteaban que otorgar beneficios fiscales implicaba resignar recursos. Nosotros creemos exactamente lo contrario: el verdadero costo es que las inversiones no lleguen. Cuando una empresa invierte, genera empleo, mueve la economía y crea nuevas oportunidades para los chubutenses”, expresó.

Una propuesta integral

El emprendimiento contará con oficinas, locales comerciales, un espacio gastronómico, una confitería de recepción de aproximadamente 1.200 metros cuadrados y un amplio sector de estacionamiento.

Su ubicación, junto al puerto de Rawson y al circuito de avistaje de toninas, permitirá ampliar la oferta de servicios para turistas y visitantes, fortaleciendo uno de los principales destinos turísticos de la costa provincial y consolidando la integración entre la actividad pesquera y el desarrollo turístico.



