“Raíz Emprendedora” superó las 200 inscriptas en Lago Puelo y el intendente Iván Fernández destacó la importancia de acompañar a quienes emprenden



En el marco del lanzamiento de “Raíz Emprendedora” en Lago Puelo, el intendente Iván Fernández destacó la importancia de generar espacios de capacitación, acompañamiento y fortalecimiento para las emprendedoras locales y de comunidades cercanas.

La jornada contó con una amplia convocatoria, superando las 200 mujeres inscriptas, reflejando el interés y la necesidad de contar con herramientas destinadas a fortalecer proyectos productivos, mejorar la comercialización y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Durante sus palabras, el jefe comunal valoró especialmente que Lago Puelo haya sido elegido como sede del programa y agradeció el trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad y distintos organismos e instituciones que hicieron posible la realización de la jornada.

Fernández remarcó que, ante un contexto económico complejo, resulta fundamental brindar herramientas que permitan a las emprendedoras capacitarse, formalizar sus proyectos, generar redes, mejorar la comercialización de sus productos y ampliar sus oportunidades de trabajo.

Asimismo, destacó el compromiso de la Provincia y del Municipio para acompañar este tipo de iniciativas y sostuvo que, desde la gestión municipal, se busca “colaborar para que la gente pueda vivir cada día un poquito mejor”.

Encuentro institucional con autoridades provinciales:

En el marco de la jornada, el intendente Iván Fernández recibió en su despacho al presidente del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut (IAS), Ramiro Ibarra, quien visitó Lago Puelo con motivo de la realización de “Raíz Emprendedora”.

Del encuentro también participó la secretaria General de Gobierno de la Provincia, Macarena Acuipil, Viceintendente municipal Pablo Lapitzondo y Secretaria de Gobierno Municipal Natalia Ravarotto, allí se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo de la jornada y a la importante convocatoria alcanzada, que superó las 200 inscriptas.

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de continuar generando espacios que acerquen herramientas, capacitación y nuevas oportunidades a quienes llevan adelante emprendimientos, así como también de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos organismos para acompañar al sector emprendedor.

La presencia de autoridades provinciales en Lago Puelo permitió, además, avanzar en un espacio de diálogo institucional y poner en valor el alcance que tuvo la propuesta en la localidad y en comunidades cercanas.

La importante participación registrada convirtió a la jornada en una exitosa convocatoria para el sector emprendedor, generando un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio que permitió fortalecer vínculos y abrir nuevas posibilidades para quienes llevan adelante sus propios proyectos.

Finalmente, el intendente agradeció a todas las personas e instituciones que impulsaron el programa y expresó su expectativa de que las herramientas brindadas durante la capacitación resulten beneficiosas para las participantes y contribuyan al crecimiento de sus emprendimientos.